Het weer van vandaag: af en toe zon, kleine kans op een bui

Maandag hebben we te maken met een vrij vriendelijk weerbeeld. De zon schijnt regelmatig en de kans op een bui is klein. De kans op een bui is er vooral langs onze kust. De temperatuur komt maandagmiddag uit op 15 of 16 graden en de zuid tot zuidwestenwind waait matig boven land en nog vrij krachtig aan zee, kracht 4 tot 5. In de middag krimpt de wind naar het zuidoosten. In de avond en vannacht hebben we te maken met opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Bij een meest matige zuidoosten wind daalt het kwik naar ongeveer 10 graden.