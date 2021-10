Natte Roparun haalt met aangepaste editie ruim 2 miljoen euro op

Niet in Rotterdam, maar op het Megalandterrein in Landgraaf stond zondag het finishdoek voor de lopers van de Roparun. Met de langste non-stop estafetteloop van de wereld haalden teams geld op voor mensen met kanker. Dit jaar was de dertigste editie en die leverde ruim twee miljoen euro op.

De organisatie is trots op het door de 175 teams opgehaalde bedrag die ruim 300 kilometer liepen. "We kunnen onze doelen weer steunen die het leven van mensen met kanker veraangenamen", vertelt woordvoerder Willem van de Ven. Het was een editie die op heel veel punten anders was, met een andere route en niet in het pinksterweekend. De afgelopen twee pinksterweekenden kon de Roparun vanwege corona niet doorgaan. "Als er geen Roparun is, stagneert alles. De teams konden de afgelopen periode veel minder acties ondernemen dan normaal. We zijn dan ook superblij met dit bedrag."

Normaal gesproken loopt de route vanuit Frankrijk en Duitsland naar Rotterdam, met startplaatsen als Parijs en Bremen en een finish aan de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam. Dit jaar was zowel de start als de finish in Landgraaf, zonder publiek op het terrein. Nadat alle teams binnen waren, werd aansluitend een feest gehouden. "Het was ander. Het was teams onder elkaar. Maar dat is een garantie voor een goede sfeer en die was er nu ook", vertelt Van de Ven. Dit jaar werd de route met de klok mee en tegen de klok in gelopen. "Dat was één van de dingen die nog nooit eerder gebeurd zijn, dat de teams elkaar tegen konden komen."

Terug naar de klassieke route

Toen het evenement in 2020 niet door kon gaan, zamelden de teams alsnog een bedrag in van iets meer dan twee miljoen euro. In 2019 had de Roparun een recordopbrengst van 5,6 miljoen euro. De hoogste opbrengst van één team was dit jaar weer voor Team 1, Stichting Hoeksche Waard Runners, met een bedrag van 160.350,25 euro. "Zij weten op de een of andere manier zoveel geld te genereren."

Team 309 NNN uit Bergen op Zoom kwam als eerste over de streep. De teams hadden dit jaar te maken met gure weersomstandigheden. "Op sommige momenten was het echt heel nat", beaamt Van de Ven. Maar de natte pakken mochten de sfeer niet drukken.

Voor de volgende editie "ligt de voorkeur toch weer bij de klassieke route. "De internationale dimensie hoort bij de Roparun, Rotterdam hoort bij de Roparun en wij horen bij Rotterdam", zegt Van de Ven. De inschrijving voor de volgende Roparun opent al op 1 november. "We hopen dat de klassieke editie er dan weer is met rond de 340 teams zoals in 2019."