Verbrede Haringvlietbrug weer open: 'De brug gaat nu vaker open'

Het was bijna niet te doen met die smalle rijstroken op de Haringvlietbrug. De wegversmalling veroorzaakte opstoppingen en volgens automobilisten was inhalen onmogelijk, zeker met vrachtverkeer in de buurt. Dat moet voorbij zijn nu de brug veertig centimeter breder is geworden.

Niet alleen voor weggebruikers, ook voor vaarverkeer gaat de brug vanaf deze week weer vaker open. "De eerste resultaten van het tijdelijke onderzoek geven een goed beeld en er komen fors minder bouten los. Dat is ook de reden dat we nu wat vaker de brug gaan openen", vertelt Linda de Lange van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat de brug vanaf deze week al twee keer per week extra open gaat, op vrijdag en zondag. "En dan volgend jaar is de intentie om de brug één keer per dag te openen in het vaarseizoen."

De verbrede weg moet meer comfort geven voor de automobilisten en voor een betere doorstroom zorgen. "Ik ben ook even over de weg gereden en ik moet zeggen dat mensen veel beter durven in te halen. Het is maar veertig centimeter, maar je spiegels worden er nu niet meer afgereden. Mensen vonden het heel eng om in te halen."

De brug is verbreed van 1,95 m naar 2,35 m. Alleen de linkerrijstrook heeft daar profijt van. De breedte van de rechterrijstrook blijft hetzelfde. Wel blijft de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur die op 23 augustus is ingesteld van kracht. Deze snelheid moet ervoor zorgen dat de brug minder belast wordt en veilig gebruikt kan worden tot de klep van de brug in 2023 wordt vervangen.