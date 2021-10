FC Rijnmond met Manon Melis over Klassieker-zege van Feyenoord Vrouwen en de nederlaag van Feyenoord bij Vitesse

Op een regenachtig maar sfeervol en met 2500 toeschouwers gevuld Varkenoord, walste Feyenoord over de vrouwen van Ajax heen. Door doelpunten van Jada Conijnenberg, Maxime Bennink, Cheyenne van de Goorbergh en Pia Rijsdijk werd het 4-1. Extra knap omdat Ajax al jaren meedoet in de Vrouwen Eredivisie, terwijl Feyenoord dit seizoen debuteert. Het belooft in ieder geval een hoop voor de rest van het seizoen.

Dure nederlaag Feyenoord

Voor de mannen van Feyenoord was het een minder mooie middag. Een die extra mooi had kunnen worden, als de ploeg van Arne Slot had geprofiteerd van de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht. Dat lukte niet, Feyenoord verloor met 2-1. Waardoor lukte het Feyenoord zondag niet? En hoe hoe zorgelijk is de (matige) vorm waarin Alireza Jahanbakhsh verkeerd?

Uiteraard gaat het in FC Rijnmond over Sparta, dat ondanks de uitblinkende Maduka Okoye met 2-1 verloor bij PSV. De ploeg van Henk Fraser hield aan het uitduel met de Eindhoven weliswaar geen punt(en) over, het was wel een nederlaag met perspectief. Met een doelman als Okoye op doel, hoeft Sparta zich over een goede doelverdediger in ieder geval geen zorgen te maken.

