Na gewonnen Klassieker tempert Manon Melis de verwachtingen rondom de Feyenoord Vrouwen: ‘Nee, wij zijn geen titelkandidaat’

Afgelopen weekend werd er geschiedenis geschreven door de Feyenoord Vrouwen. In hun debuutseizoen in de eredivisie werd de allereerste Klassieker ooit met ruime cijfers gewonnen: 4-1 op Varkenoord. De vrouwen zijn nog ongeslagen en dus is de vraag aan Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord: Is Feyenoord een titelkandidaat?

“Nee, wij zijn geen titelkandidaat,” tempert Melis de verwachtingen. “Er zijn pas vier wedstrijden gespeeld. We vinden het wel heel mooi dat we nog ongeslagen zijn en kijken er naar uit om ons te meten met teams als Twente en PSV. Het wordt nog niet van ons verwacht, maar we hebben een ontzettend leuk team. En een hecht team ook, in korte tijd. Gisteren hebben we gezien hoe belangrijk dat kan zijn. Ajax heeft misschien meer kwaliteit, maar wij zijn als team een stuk sterker. Waar we echt staan kunnen we pas rondom de winterstop beter inschatten.”

Feyenoord is hoe dan ook al een aanwinst gebleken voor de eredivisie. Dat is een geluid dat Melis overal hoort, wanneer het over de Feyenoord Vrouwen gaat. “Het is supermooi dat een club als Feyenoord eindelijk meedoet aan de eredivisie. Affiches als Feyenoord-Ajax, Feyenoord-PSV en Feyenoord-Twente. Dat zorgt voor een mooie ontwikkeling bij het vrouwenvoetbal.”

En een volgende stap zetten met Feyenoord om wél een titelkandidaat te zijn? Dan moet het budget omhoog zodat er ook in Rotterdam meer internationals spelen. Zoals openlijk Feyenoord-fan Vivianne Miedema? Zij doet het momenteel geweldig bij Arsenal en is altijd welkom op Zuid. “Die gaat zeker ooit voor Feyenoord spelen, dat staat voor haar al vast. Maar dat gaat echt nog wel een aantal seizoenen duren.”

Druk programma, tijdrekken, Feyenoord mannen praten niet over excuses

Waar de vrouwen van Feyenoord een geweldig weekend hadden, gingen de mannen onderuit. Uit bij de Vitesse werd het 2-1. Sinclair Bischop en Thomas Verhaar spraken over de nederlaag in Arnhem.

“Ik wil het niet aan het drukke programma wijten,” zegt Bischop. “We zagen juist de meer ervaren jongens niet thuis geven. Jahanbakhsh die een fout maakte en een kans van Darfalou inluidde. Senesi die de fout in ging bij de vroege tegengoal. Ik wil daar geen excuus voor opvoeren dat er donderdag nog gespeeld is.”

Thomas Verhaar vult aan: “Ook als je fit bent kan je weleens een slechtere wedstrijd spelen. En zo slecht vond ik Feyenoord niet eens. Ze kregen goede kansen en speelden bij vlagen aardig. Ze geven door persoonlijke fouten de wedstrijd weg. Het is te makkelijk om nu heel negatief te zijn over ‘slecht spel’. Vitesse-uit gaat niemand zomaar even winnen, je kan daar verliezen.”

Ook het tijdrekken van Vitesse komt aan de orde. Iedereen aan tafel stoorde zich er aan, maar er was door de voetballers aan tafel ook begrip voor. Zoals bij Manon Melis: “Je kan wel gele kaarten uitdelen, maar als iedereen het doet… Je wilt winnen en als je dan voor staat, dan doen veel spelers dit. In het vrouwenvoetbal komt het minder voor, maar het gebeurt ook. Ik heb het zelf een keer meegemaakt in een wedstrijd tegen Italië.”

