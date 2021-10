Podcast Feyenoord: 'Goed dat Feyenoord het tijdrekken van Vitesse niet als excuus voor de nederlaag gebruikt'

"Slot sloeg de spijker op zijn kop, zoals zo vaak," zegt Van Os. "Feyenoord moet vooral naar zichzelf kijken, hoe het de goals weggeeft. Daardoor kom je in de positie dat Vitesse dit kan doen. Het is wel van de zotte dat in een miljoenenbranche als de voetballerij clubs niet de koppen bij elkaar steken om over te gaan tot zuivere speeltijd."

Sinclair Bischop herhaalt wat hij eigenlijk het hele seizoen al zegt. "We weten dat Feyenoord echt niet alle wedstrijden gaat winnen en dat hoeft ook niet. Maar deze manier waarop is wel jammer. Dit is de stap die nog gezet moet worden, om ook een paar dagen na diep gaan in een Europese wedstrijd er weer te staan."

Dennis van Eersel zet de laatste stand van zaken rondom Feyenoord City op een rij en de mannen halen herinneringen op aan memorabele interlands in De Kuip uit het verleden.

