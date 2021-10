Podcast Sparta: ‘PSV had natuurlijk Okoye moeten halen’

In onze podcast over Sparta blikken Ruud van Os en Anton Slotboom terug op de nederlaag van Sparta bij PSV (2-1). Een nederlaag waarover positief wordt gesproken, want Sparta kwam uitstekend voor de dag in Eindhoven. Met name keeper Maduka Okoye blonk uit.

"Echt geweldig hoe Sparta voor de dag kwam," jubelt Slotboom. "Natuurlijk had PSV die Okoye moeten halen. Hij was weer ouderwets goed."

De dag voor het duel in Eindhoven was Slotboom al in het stadion in Eindhoven. Voor een rondleiding met zijn dochter. Hij genoot van de Brabantse gemoedelijkheid. Ruud van Os was bij de wedstrijd aanwezig met zijn zoon en had ook een leuke avond.

Verder praten de mannen over Henk Fraser en zijn interlandhistorie bij het Nederlands elftal. Zes wedstrijden, onder vijf verschillende trainers, zonder overwinning.

