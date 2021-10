Feest in Diergaarde Blijdorp: moeder Pooh bevalt na ruim een jaar zwangerschap van derde baby-tapir

De komst van een nieuwe Maleise tapir is bijzonder, omdat het dier in Nederland alleen in Diergaarde Blijdorp te zien is. In heel Europa is de Maleise tapir in totaal in slechts 24 dierentuinen te bewonderen.

Daarnaast is de tapir een met uitsterven bedreigde diersoort, vooral door het verdwijnen van oerwoud en in mindere mate vanwege de jacht op tapirvlees. In Myanmar, Thailand, Cambodja en op het Indonesische eiland Sumatra komt de Maleise tapir nog in het wild voor. De dieren hebben daar zoveel moeite met het vinden van een partner, dat voortplanting en daarmee de toekomst van de tapirs in gevaar komt.

Nog geen naam

Vanaf dinsdag is het kalf naar alle waarschijnlijkheid te bewonderen voor bezoekers. Het vrouwtje heeft nog geen naam, die wordt nog bedacht door verzorgers van Diergaarde Blijdorp. Een jonge tapir is bruin met witte strepen. Na zo'n drie maanden beginnen de strepen en vlekken van zijn vacht te verbleken en binnen ongeveer een halfjaar zijn die vrijwel helemaal verdwenen. Met zo'n drie jaar zijn ze volwassen.