Vlaardingen trilt nog na van ingestort balkonnetje: 'Dit is écht een zorg'

"Ik dacht dat één van mijn kleinkinderen naar beneden was gevallen", vertelt meneer Stolk een dag na de instorting. Toen hij van zijn stoel was opgestaan en bij de trap aan de voordeur kwam, hoorde hij buiten het gekerm van de twee slachtoffers. "Het balkonnetje werd amper gebruikt. Weinig tot niet eigenlijk."

Het zijn oude panden waaraan de balkonnetjes hangen aan de Binnensingel. "Uit 1905", somt de andere buurman Nobel op. "Dit verwacht je niet. Als dat zo is, dan zou je er niet onder het balkonnetje durven lopen."

Buurtbewoners aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn verbaasd dat het balkonnetje naar beneden is gestort.

Afgelopen vrijdag waren de vorige bewoners bezig met verhuizen. Daarom hadden de bewoners een bijbehorend hekje van het balkon gehaald, zodat zij makkelijker de spullen naar beneden konden laten zakken. "Het balkonnetje was zelfs onderstut", weet meneer Stolk. Toen de vader en zoon het hekwerk wilden terugzetten, stortte de boel in. Maandag zou de sleuteloverdracht met de nieuwe eigenaren zijn geweest.

Wethouder Somers heeft namens de gemeente Vlaardingen maandag contact gehad met de familie van de slachtoffers. "We begrepen dat er behoorlijk wat botbreuken zijn. De hoop is dat er geen blijvende schade is." Hoe lang zij in het ziekenhuis moeten blijven, durft de wethouder van Bouwen en Wonen niet te zeggen.

'Ook zonder verhuizing ingestort'

"Wat we duidelijk konden zien vanuit de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is dat de binten, die het balkon onderstutten, behoorlijk wat corrosie en roestvorming hadden", laat Somers weten. "Dan is vaak wel te bedenken dat het door weersinvloeden dusdanig is aangetast. Dat is niet ongebruikelijk voor zulke woningen die zo oud zijn."



De afgebroken bint is duidelijk zichtbaar aan de woning | Foto: Rijnmond

Naar alle waarschijnlijkheid had dit balkon het zonder deze verhuizing ook begeven, zegt de wethouder. "Je ziet dat er door de gekte op de woningmarkt bijna geen bouwtechnische keuringen meer plaatsvinden. Dat is dus echt een zorg", aldus Somers.

Aan de buitenkant is soms weinig of helemaal niets van roest te zien. Somers benadrukt dat particulieren zelf de sterkte van hun balkonnetjes moeten controleren: "Je moet echt zelf de muur ophakken om de keuring uit te laten voeren. Dan pas kun je zien hoe sterk de bint is. Daarom is het belangrijk dat een erkend bedrijf zo'n onderzoek uitvoert, zodat je weer dat het balkon veilig is."

Gemeente Vlaardingen kan de gedupeerden van het ingestorte balkonnetje niet helpen, benadrukt wethouder Somers. Eigenaren van een ouder pand gaan in elk geval nog meer gewezen worden op het onderhoud van de balkonnetjes. "Zodat de veiligheid gewaarborgd kan worden voor de omgeving en uzelf."

