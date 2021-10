Stoppen Fast Ferry donderslag bij heldere hemel voor personeel: 'Triest om het op deze manier te horen'

Het Rotterdamse vervoersbedrijf zegt niet de kans te hebben gehad het personeel in te lichten. "De RET was nog over het contract in gesprek en is niet officieel geïnformeerd over de beëindiging", meldt een woordvoerder.

Tot verbazing en ontstemming van de RET besloot de wethouder de raadsbrief al vrijdag 1 oktober te publiceren. "We hadden er de voorkeur aan gegeven om de opzegging eerst te formaliseren, zodat we de betrokken medewerkers en reizigers hadden kunnen informeren over het voor hen ingrijpende besluit."

Tekst gaat verder onder de video van de WOS.

Zondag werd bekend dat de vaarverbinding voor voetgangers en fietsers tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte ophoudt te bestaan. De gemeente Rotterdam was sinds 2019 bezig om een nieuwe exploitant te vinden voor de Fast Ferry. Twee openbare aanbestedingen hebben volgens wethouder Judith Bokhove niets opgeleverd.

Ook een inbesteding, waarbij de RET een uitgeklede verbinding zou blijven aanbieden, was geen optie, onder meer omdat vervoer over land tussen Hoek van Holland en Transferium Maasvlakte bijna de helft goedkoper zou zijn.

Grote zeeschepen en zeehonden

De Fast Ferry werd in 2008 in het leven geroepen voor vervoer van en naar de Berghaven in Hoek van Holland. De boot voor fietsers en voetgangers vaart op werkdagen één keer per uur en op zaterdag en zondag zes keer per dag.

In binnen- en buitenland wordt de Fast Ferry aangeprezen als een goedkoop rondje varen van een uur door de haven van Rotterdam. Vervoerder RET promoot de verbinding met de woorden "Vaar mee langs grote zeeschepen en spot zeehonden." Het vaartochtje kost voor een enkele reis 4,30 euro en is zomers dan ook populair onder toeristen.