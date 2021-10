Het weer van vandaag: Vanmiddag regen, daarna een bui

Daarachter wordt het wisselend bewolkt met een enkele bui. Het wordt vanmiddag 15 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind, kracht 4 of 5. Achter het regengebied draait de wind naar het zuidwesten.

Vanavond wisselen opklaringen en een bui elkaar af. Vannacht trekken meerdere buien over de regio. Het koelt af naar 11 graden. De zuidwestenwind waait matig en wordt aan zee soms hard, windkracht 4 tot 7. Langs de kust bestaat er kans op windstoten tot 75 km/u.

Morgen is er veel bewolking met weinig zon en trekken buien over de regio. In de loop van de middag worden de buien minder in aantal en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 15 of 16 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee hard, windkracht 4 tot 7. In de middag komt de wind uit het noordwesten en neemt in kracht af.

Vooruitzichten:

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied voor rustig en droog herfstweer. Vooral in het weekend is er flink wat zon en in de middag wordt het 17 of 18 graden.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.