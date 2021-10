Amsterdammer drie jaar de cel in voor overval Fred van Leer

Een 23-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot drie jaar cel voor de overval op de bekende Rotterdamse stylist Fred van Leer. Tegen de man was vier jaar geëist.

In de ochtend van 18 november 2020 belde iemand met een pakketje aan bij de bekende stylist. Van Leer vertrouwde het niet en kon zien dat de man een pruik op had. In de worsteling die daarna ontstaat vallen de twee overvallers en Van Leer van een trap af. De rechter omschrijft het optreden van Van Leer als 'moedig en heldhaftig'.

Na de duikeling van de trap sloegen de overvallers op de vlucht. Er gaat nog iemand achter de twee aan, maar omdat een van hen een wapen trekt, staakt hij de achtervolging.

Tijdens de vlucht verliezen de overvallers onder meer een petje, een schoen, de vluchtscooter een sleutelbos en een vuurwapen. Op een aantal voorwerpen wordt DNA gevonden. Op de scooter en de schoen wordt DNA gevonden van de 23-jarige verdachte uit Amsterdam.

Ook op de telefoon van de verdachte worden foto's van Fred van Leer gevonden. Ook was zijn telefoon gelockt op de dag van de overval. De man verscheen ook niet op school.

De verdachte zelf ontkende dat hij iets met de overval te maken had.

De politie weet wie de tweede verdachte is, maar die is nog altijd voortvluchtig.