Vrouw zwaargewond in woning in Rotterdam-Ommoord, verdachte (43) aangehouden

Een vrouw is dinsdagmorgen zwaargewond aangetroffen in een woning aan het Dennekruid in Rotterdam-Ommoord. De politie zegt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een 43-jarige Rotterdammer is aangehouden.

De politie kreeg rond kwart voor zeven de melding dat er een vrouw werd bedreigd in de woning aan het Dennekruid. Een man zou op dat moment voor de deur hebben gestaan. Agenten die ter plaatse gingen vonden de vrouw met een 'fikse' verwonding aan haar hoofd, volgens een woordvoerder van de politie. Hoe die verwonding is veroorzaakt is niet duidelijk.

De vrouw was wel aanspreekbaar. Ze zou gezegd hebben dat ze was gestoken door een man. De politie heeft later verklaard dat de vrouw niet was gestoken. Woensdagochtend maakte de politie bekend een 43-jarige Rotterdammer te hebben aangehouden in verband met de mishandeling. Zijn exacte rol wordt nog onderzocht