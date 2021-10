Rotterdamse Walk of Fame gaat toch echt verdwijnen; geen geld voor vervanging van alle tegels

André van Duin, Tina Turner en Coen Moulijn zijn vertegenwoordigd in de Rotterdamse Walk of Fame | Foto: BSR Agency Patrick van Katwijk/Gentle Look/Pics United - Bob van den Cruijsem Archief

Is het einde van de Walk of Fame in Rotterdam dan toch nabij? De tegels moeten opnieuw verhuizen, maar de verzameling van handafdrukken van bekende Rotterdammers en enkele wereldsterren is hard aan vervanging toe. Maar daar is geen geld voor, zegt voorzitter Emile Hilgers van de Stichting Walk of Fame. Zo dreigt de tegelparade te verdwijnen.

Lee Towers, André van Duin en Nelli Cooman uit Rotterdam. Van buiten de grenzen hebben Bon Jovi, Tina Turner en Jacky Chan hun handafdruk achtergelaten. Maar de zestig tegels die nu tussen Zuidplein en Ahoy in Rotterdam liggen moeten daar nu weg. Naast het feit dat er geen goede plek gevonden kon worden zijn de meeste tegels ook aan vervanging toe.

Technisch is het mogelijk, legt Hilgers uit. "Van alle tegels is een scan gemaakt. Daar kun je dan een nieuwe tegel van maken. Maar dat kost wel duizend euro." Dat is daarmee wel een stuk goedkoper dan de drieduizend euro die het kost om een tegel te repareren.

De tegels zijn beschadigd door slijtage en ook heeft de vorige verhuizing van de Leuvehaven naar Ahoy weinig goeds gedaan. Toen is er wel een nieuwe toplaag op de tegels gekomen, maar dat is niet helemaal goed gegaan.

Locatie

Ook de zoektocht naar een nieuwe plek voor de tegels verloopt nogal stroef. Er zijn gesprekken gevoerd over de West-Kruiskade en de Schiedamseweg, maar die leverde niets op. "Ondernemers op de West-Kruiskade zagen het wel zitten", legt Hilgers uit. "Maar dat ging niet. Er zaten allerlei boomwortels en kabels in de weg en daardoor is het moeilijk in te passen in het trottoir."

Daarom heeft de stichting besloten om af te stappen van het idee om de tegels bij elkaar te plaatsen. "We willen nu de Rotterdamse sterren voor het nageslacht bewaren. Dan gaat het om mensen als Lee Towers, Bep van Klaveren, Coen Moulijn. Die willen we dan plaatsen op logische plekken. Dan komt de tegel van André van Duin bij zijn geboortehuis en het beeld van Bep van Klaveren bij zijn standbeeld. Daarmee blijft de Walk of Fame toch een beetje behouden."

Voor de vervanging is een inzameling gestart. Ook komt volgend jaar een veiling van sommige tegels, mogelijk ook van bekende internationale sterren. Hilgers: "Daar hebben we ook al wat ervaring mee opgedaan. We hebben de artiesten benaderd en die willen er aan meewerken."