Bouwverkeer dendert al weken langs basisschool: 'Het is wachten op het eerste ongeluk'

Eve Verbanck, moeder van twee kinderen op een school aan de Schiedamse Vest, is er wel klaar mee. "Sinds de zomervakantie is het echt bal met bouwverkeer, vrachtwagens, heftrucks en bulldozers", zegt Verbanck. "Die rijden op de straat, over de stoep overal waar ook kleine kinderen op de fiets rijden. En voor de vakantie was er een bestelbus die vergeten was om de handrem erop te zetten. Terwijl kinderen hier aan het buiten spelen waren. Vervolgens rijdt dat busje zomaar tegen het hek van het kinderspeelplein aan. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond, maar als daar een kind had gespeeld, was die er niet meer geweest."

Zebrapad voor de basisschool aan de Schiedamse Vest | Foto: Rijnmond

In de afgelopen maanden stuurde Verbanck al verontrustte brieven naar onder meer de politie, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Rotterdam. "Maar dan krijg je als antwoord 'het heeft onze aandacht', maar daar merk ik niet zoveel van. En van de gemeente Rotterdam krijg ik te horen dat ze binnen vier weken met een antwoord zullen komen. Binnen vier weken kan er heel veel misgaan."

Henk Wiersma van basisschool 't Landje aan de Schiedamse Vest zegt dat er de afgelopen maanden wel afspraken zijn gemaakt met de aannemers in de omgeving. "En dat werkt best goed. Je ziet dat er tijdens de ochtendspits, als er meer dan duizend kinderen naar de scholen hier in de straat gaan, dat er minder verkeer is."

Maar met particuliere leveringen bij bedrijven in de omgeving van de Schiedamse Vest is het lastiger afspraken maken. "Die spreken we ter plekke aan", gaat Wiersma verder. "Laat rondom schooltijd de doorstroming plaatsvinden."

Schooldirecteur Henk Wiersma van obs 't Landje | Foto: Jacco van Giessen

Verder stimuleert de school ook dat kinderen met andere vervoersmiddelen naar school komen in plaats van met de auto. Zo is er een project geweest waarbij kinderen werden aangemoedigd om met de step of het skateboard naar school te komen.

Wiersma bestempelt de situatie niet als 'veilig'. "Kinderen letten goed op. Maar toch heb ik ook het onderbuikgevoel dat het echt wel mis kan gaan. We hebben gelukkig nog geen grote incidenten gehad, maar structurele oplossingen zouden wel fijn zijn." Dan denkt Wiersma bijvoorbeeld aan een fietsstrook of een kiss-and-ride zone.