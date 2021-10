Rotterdamse wethouder Bokhove wil meer flitspalen in de stad

Verkeerswethouder Judith Bokhove (GroenLinks) heeft met haar collega's in Den Haag, Utrecht en Amsterdam een brief gestuurd aan de ministers Grapperhaus (Justitie) en Visser (Infrastructuur) over het aantal flitspalen. De vier grote steden willen vanuit verkeersveiligheid meer palen en die lijken niet beschikbaar te zijn.

Het toekennen van de flitspalen gebeurt landelijk. Volgens onder andere Bokhove worden bij dat besluit minder flitspalen aan Rotterdam toegewezen dan volgens de stad nodig zijn. Enkele jaren geleden werd bepaald dat gemeenten zelf mochten aangeven waar- en hoeveel flitspalen worden geplaatst. Maar volgens de wethouder blijkt dat justitie nog steeds de 'traditionele toetsingswijze' aanhoudt om flitspalen te verdelen.

Daarnaast heeft Bokhove gehoord dat de landelijke voorraad alleen nog maar uit oudere flitspalen bestaat. "Die voldoen niet aan de huidige eisen rondom vergunningverlening en stroomtoevoer." Nieuwe flitspalen zijn onderweg, maar het aantal bestelde exemplaren lijkt onvoldoende om in de behoefte te voorzien.



De vraag naar flitspalen is sterk toegenomen omdat de politie minder personeel beschikbaar heeft voor mobiele controles. Ook een proef met tijdelijke flitspalen krijgt geen vervolg. Daar maakt Bokhove zich eveneens zorgen over.

Ook hoopt Bokhove dat minister Grapperhaus zijn best doet om de zogenoemde lawaai-flitspalen juridisch haalbaar te maken. In Rotterdam, met name op de West-Kruiskade, is een proef gedaan met palen die auto's die veel herrie maken fotograferen, maar volgens de wethouder is die aanpak juridisch nog niet dichtgetimmerd.