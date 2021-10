Senesi nog niet terug op trainingsveld Feyenoord

Door een fout van de 24-jarige Argentijn kwam Feyenoord zondag vroeg op achterstand in het uiteindelijk met 2-1 verloren duel met Vitesse. Na zo'n 25 minuten spelen werd Senesi gewisseld, op het eerste gezicht omdat hij wederom last had van zijn lies. Eerder dit seizoen miste de verdediger al duels met Elfsborg en FC Utrecht vanwege een liesblessure, nadat hij vroeg uitviel in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Feyenoord traint dinsdag met een uitgedunde groep op 1908. Omdat internationals Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Guus Til (Nederland), Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes (Noorwegen), Orkun Kökcü (Turkije), Luis Sinisterra (Colombia), Ofir Marciano (Israël), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Naoufal Bannis (Marokko Onder 23), Mimeirhel Benita en Lennard Hartjes (Oranje Onder 19) ontbreken hebben veel jeugdspelers zich bij de ploeg van trainer Arne Slot aangesloten.

Middenvelders Mark Diemers en Francesco Antonucci trainen apart van de groep.

