Rotterdam scoort een-na-laagst van Nederland met orgaandonoren

Het landelijk gemiddelde ligt op 45 procent. Geen enkele gemeente in onze regio haalt dat percentage. Brielle komt nog het dichtstbij met 36 procent.

De regio Rijnmond en de Biblebelt scoren opmerkelijk lager met het aantal mensen dat toestemming geeft voor orgaandonatie. Naast Rotterdam scoren ook Schiedam, Vlaardingen, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam onder de dertig procent.

Vorig jaar is de nieuwe donorwet ingegaan. Dat houdt in dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer ze zelf geen keuze vastleggen, in het donorregister worden opgenomen met de registratie 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Daarvoor moest een keuze worden gemaakt.

Sinds 1 juli 2020 hebben ruim 3,5 miljoen alsnog ingevuld. Per 1 juli 2021 stond de teller op 10,6 miljoen.