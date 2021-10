Rijnmond gaat met een Big Band het theater in, de toegang is gratis!

Rijnmond organiseert in samenwerking met Theater aan de Schie in Schiedam op dinsdag 14 december een bijzondere theatervoorstelling, de Rijnmond Big Band Show. Deze show is gratis te bezoeken voor liefhebbers van swing, crooners en easy listening-muziek.

De Rijnmond Big Band Show doet een greep uit de muziek van de jaren ‘50 en ‘60, toen artiesten als Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald en Nina Simone e.v.a. de bekende nummers uit het American Songbook brachten. Tijdloze muziek, die in de 21e eeuw nog altijd wordt uitgebracht, door bijvoorbeeld Michael Bublé en Robbie Williams. Een 20-koppig orkest begeleidt bij de Rijnmond Big Band artiesten als Dennis van Aarssen (winnaar The Voice Of Holland 2019) en de Rotterdamse artiesten Esther Hart, Franklin Brown en Maxine. Ook komen diverse swingende kerstnummers voorbij.

Voor initiator en presentator Bart Nolles is het een droom die uitkomt: ‘Als sportpresentator lijkt dit voor mij totaal iets anders, maar in mijn al lange tijd bij Rijnmond heb ik ook theatershows georganiseerd. Het was altijd een wens dat weer te kunnen doen. Swing, crooners en het American Songbook, die muziek is een echte passie voor me. Ik heb er ook een paar jaar een programma mee gemaakt op Radio Rijnmond; Bart Op Zondag.'

'Het idee om met deze muziek een theatershow te maken was er langer' vervolgt Nolles. 'Nu we de Corona-crisis min of meer achter ons kunnen laten ben ik concreet aan de slag het te realiseren, met als uitgangspunt de toegang gratis aan te bieden. Om de mensen die een moeilijke tijd hebben gehad tijdens de pandemie, omdat ze wellicht vanwege de kwetsbaarheid geïsoleerd moesten leven zonder contact met familie en geliefden, een leuke avond aan te bieden. Dankzij enkele sympathieke bedrijven en instellingen kunnen we dit nu organiseren. Ik kijk er onwijs naar uit.’

De Rijnmond Big Band Show is op dinsdag 14 december in Theater aan de Schie in Schiedam. Op Tweede kerstdag is de show te zien op TV Rijnmond. De gratis kaarten voor de Rijnmond Big Band Show zijn hier te bestellen.