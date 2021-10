Opnieuw vertrekt wethouder Rotterdam voortijdig: Sven de Langen wordt zorgbestuurder

De Rotterdamse wethouder Sven de Langen stopt half oktober met zijn werk in de Rotterdamse politiek. Hij wordt bestuurder bij PZC Dordrecht, een instelling voor ouderenzorg. Eerder vertrokken wethouders Bert Wijbenga en Barbara Kathmann al voor de collegeperiode is afgelopen.

Helemaal onverwacht komt het vertrek van De Langen niet. De Langen heeft eerder al gezegd na deze collegeperiode niet meer beschikbaar te zijn. Het CDA hoopt later deze week met een opvolger te komen.

Twaalf jaar geleden begon de politieke carrière van Sven de Langen. Hij startte als raadslid voor het CDA in Rotterdam. Nadat Hugo de Jonge zijn wethouderschap in Rotterdam neerlegde om minister te worden is De Langen wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport geworden.

Hij kwam onder meer met een nieuwe aanpak voor daklozen. Rotterdam wil dat mensen zonder eigen huis niet oneindig in de opvang blijven hangen maar sneller een eigen woning krijgen. In een half jaar tijd hebben toen 100 daklozen een eigen huisje gekregen.

Sport heeft veel interesse van de wethouder. Hij heeft met burgemeester Aboutaleb gelobbyd om de Tour de France de komende jaren nog een keer naar Rotterdam te halen. De editie van elf jaar geleden was voor Rotterdam een groot succes. De beelden gingen de hele wereld over en de lokale economie profiteerde er goed van. Met de start van een nieuwe editie van de Tour de France wil Rotterdam het fietsgebruik stimuleren.

Kortgeleden heeft wethouder De Langen ook bekendgemaakt dat 23 buitensportcomplexen vernieuwd gaan worden. Ook krijgen zwembaden, sporthallen, kleedkamers en sportvereningen een opknapbeurt.

Moeilijke momenten

De wethouder kreeg veel kritiek de te verduren tijdens de opstartfase van het doelgroepenvervoer van Trevvel. Het bedrijf kon het vervoer niet snel op orde krijgen. Ouderen klaagden massaal over communicatie, vertragingen en de klantvriendelijkheid van de chauffeurs. De Langen kreeg het verwijt van onder meer de hele oppositie dat hij niet op tijd had opgetreden.

Ook was er recent nog kritiek op het ouderenbeleid van De Langen. Een kritisch rapport van de Rekenkamer Rotterdam vond dat het plan niet haalbaar was en pleitte voor verbeteringen. De Langen zei vorige week nog dat het plan niet zo slecht is. Waar nodig zal het worden aangepast maar het gaat door, omdat hij van de instanties en ouderen zelf hoort dat er wel degelijk veel verbeteringen zijn.

Ontslagbrief

In zijn ontslagbrief aan burgemeester Aboutaleb schrijft De Langen dat hij het werk als wethouder heel fijn gevonden heeft, maar nu toe is aan iets nieuws. "Het is voor mij tijd om een nieuwe stap te zetten en mij op een andere plek, in een andere rol sterk te maken voor wat mij aan het hart gaat. Gedurende de coronacrisis groeide het besef dat ik daar wil zijn waar de zorg ook echt geleverd wordt. De meeste lol heb ik met ouderen. Zee leren mij prachtige levenslessen. De ouderenzorg wordt dan ook mijn nieuwe thuis. Ik ga aan de slag bij PZC Dordrecht als bestuurder."

De Langen ging vorig jaar weer even aan de slag in de zorg en voelde zich direct aangetrokken.