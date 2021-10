'Faka bro?': Dit is hoe jongerenwerkers in Crooswijk ‘hun’ jeugd op het rechte pad proberen te houden

Veel jongeren in Oud-Crooswijk groeien op met een achterstand. De cijfers liegen er niet om. Een derde van de kinderen groeit op in armoede en een tiende verlaat school zonder diploma. In heel Rotterdam groeit één op de vijf kinderen op in armoede en landelijk is dat één op de twaalf. Zonder school, zonder bijbaan, zonder hobby en zonder dagbesteding zijn er risico’s. Uit het onderzoek ‘Opgroeien in een kwetsbare wijk’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat jongens die opgroeien in wijken met veel lage inkomens, meer risico lopen op een lager schoolniveau en crimineel gedrag.

Jongerenwerkers Chafik en Marouane op straat | Foto: Rijnmond

Jongens die thuis te maken hebben met armoede, schulden en stress, raken eerder gedemotiveerd voor school. Dan is het risico groter dat ze op straat gaan hangen en daar aansluiting vinden. Voor meisjes geldt dit minder omdat zij minder op straat (mogen) zijn. Volgens de onderzoekers van het SCP beïnvloeden stigmatisering en beeldvorming in de media het zelfvertrouwen van jongeren in kwetsbare wijken. Daardoor geloven ze minder in hun mogelijkheden en bevestigen ze vooroordelen via baldadig gedrag.

Om de neerwaartse spiraal in Oud-Crooswijk te kantelen, is er sinds 2017 extra aandacht voor de jeugd. Het belangrijkste doel is (weer) naar school of naar werk. Veel is in gang gezet. Van gezinscoaches, huiswerkbegeleiding tot het organiseren van activiteiten.

Jongerenwerkers opereren op straat

Stichting JOZ is ingeschakeld om contact te zoeken met jongeren die veel op straat hangen en soms al met één been in de criminaliteit staan. In Oud-Crooswijk zijn de hotspots het Schuttersveld en de winkelstraat aan de Crooswijkseweg. Die plekken lopen de jongerenwerkers dagelijks af op tijdstippen dat jongeren veel buiten zijn, ’s avonds dus. In hun grijze outfit vallen ze op. Niet alleen bij jongeren, ook bij winkeliers, bewoners en ouders. "Ze zien ons rondlopen in een grijs truitje en dan vragen ze: wie zijn jullie en wat doen jullie eigenlijk? Zo begint het vaak", vertelt jongerenwerker Chafik.

De jongerenwerkers blinken uit in contact maken. Ze spreken de taal van de straat, verdiepen zich in de leefwereld van jongeren en zijn thuis in de straatcultuur. Het begint met een groet, een praatje, een grapje. En soms een vriendelijke waarschuwing zoals “hee boys, houd het netjes.”

Vertrouwen opbouwen is stap twee. Hoe doen die jongerenwerkers dat? Vooral door niet te pushen. Na het eerste contact is het afwachten totdat jongeren nieuwsgierig worden. Soms gaat het snel en soms duurt dat een paar weken of zelfs maanden. Als er een klik is, kunnen de jongerenwerkers vragen hoe het thuis gaat, waarom ze niet op school zitten, geen bijbaan hebben en met welke problemen ze zitten.

Heb je wrokko voor me? Want ik ben skeer 19-jarige Samir

Met de 19-jarige Samir heeft het contact opbouwen twee maanden geduurd. Samir doet eigenlijk al drie jaar niets als hij jongerenwerker Chafik ontmoet. Na zijn middelbare school is hij niet verder gegaan. Eerst was het een beetje praten en lachen en na een tijdje beginnen de serieuze gesprekken. En dan volgt er een appje: “Hee Bro, heb je wrokko voor me? Want ik ben skeer." Samir vraagt de jongerenwerker of hij kan helpen bij het vinden van een baan want hij is platzak. Chafik vraagt wat hij wil en dan appt Samir dat hij een baan als verkeersregelaar wil: “Ik wil die torie met verkeersregelaar.” Chafik heeft hem geholpen bij zijn aanmelding voor de cursus tot verkeersregelaar en inmiddels is hij een maand aan het werk.

In Oud-Crooswijk wonen veel gezinnen waarbij de ouders de Nederlandse taal slecht spreken en slecht begrijpen. Kinderen worden ingeschakeld als tolk en regelen van alles voor hun ouders. Ze gaan mee naar de dokter, naar de winkel en naar instanties om te vertalen. Dat slurpt veel tijd op en daardoor ligt de focus niet altijd op school. “Als er iets verkeerd gaat op school, is dat lastig te bespreken. Het kan ouders zelfs ontgaan. Als jongeren thuis en op school niet worden gehoord, dan zijn er gevaren”, vertelt jongerenwerker Chafik.

Hulp vanuit de wijk

In de wijk zijn ze aan de slag met een nieuw concept van hulp dichtbij en makkelijk bereikbaar. Voorheen moesten jongeren voor aanvragen van een uitkering, opleiding of hulp bij schuld naar het jongerenloket op het stadhuis. Nu kunnen ze binnenwandelen in buurthuis De Nieuwe Branding of bemiddelen de jongerenwerkers op straat. En dat werkt.

In het eerste half jaar van 2021 heeft Stichting JOZ in Oud-Crooswijk achttien hulpvragen opgepakt en succesvol afgerond. Dat gaat over het begeleiden naar werk, het vinden van een opleiding en een jongere met schulden in bewindvoering krijgen. Wat niet meegeteld wordt, zijn de dagelijkse rondjes op straat en het effect van levenslessen die de jongerenwerkers de jongeren meegeven, zoals het ontwikkelen van doorzettingsvermogen.

De 24-jarige Mohsine uit Oud-Crooswijk | Foto: Rijnmond

Stigmatisering door Marokkaanse achternaam

Mohsine Meftah heeft lang last gehad van stigmatisering en discriminatie op de arbeidsmarkt. Bij het vinden van een bijbaantje kreeg hij keer op keer nul op het rekest. Waarom? Het is nooit hardop gezegd maar hij vermoedt dat hij steeds tegen een dichte deur aanliep vanwege zijn Marokkaanse achternaam. “Dan zeiden ze dat ik niet de persoon ben die ze zoeken.”

Vier jaar geleden kwam het project Kluskanjers op zijn pad. Dat is een soort heitje-voor-karweitje in de wijk georganiseerd door Stichting DOCK. Jongeren doen klusjes zoals snoeien, helpen bij activiteiten en afval opruimen. Het draait om het vergroten van vaardigheden en iets doen voor je omgeving.

Mohsine heeft als kluskanjer verschillende dingen geleerd, zoals initiatief nemen en volhouden. “Het heeft zeker geholpen om minder op straat te hangen.” Hij heeft zijn opleiding voltooid en werkt nu in de geestelijke gezondheidszorg als persoonlijk begeleider van mensen die kampen met een drank-, drugs- of gameverslaving. Vooroordelen zijn er nog altijd maar hij laat die niet meer zijn plannen dwarsbomen. “Niet iedereen zit zo in elkaar. Nu geef ik niet op en blijf ik het proberen.”

Streetwise en booksmart

De jongerenwerkers van Stichting JOZ zijn net als het project Kluskanjers een kruiwagen. Hun aanpak is een combinatie van ‘streetwise en booksmart’. De jongerenwerkers hebben goede contacten op scholen en met ondernemers in de wijk. Ze weten de weg bij instanties. Ze zijn zowel telefonisch als via sociale media makkelijk te bereiken en kunnen snel schakelen.

Jongerenwerker Chafik heeft de 18-jarige Yassin uit Oud-Crooswijk geholpen aan een stageplek. Het balletje is gaan rollen na een ontmoeting op het Schuttersveld. “Chafik heeft me op een manier benaderd zoals niet velen dat doen en toen hebben we een serieus gesprek gehad”, vertelt Yassin. Zonder stage was hij bijna afgehaakt. “Ik had het bijna opgegeven en ik had helemaal geen zin meer. Chafik heeft me laten zien dat je doorzettingsvermogen moet hebben”, vertelt hij.

Jongerenwerker Chafik en de 18-jarige Yassin | Foto: Rijnmond

De 18-jarige Hichan is het daar mee eens. “Vooral tijdens corona was het moeilijk, toen hebben ze ons echt kunnen motiveren om door te gaan en te accepteren wat er door corona gebeurt”, zegt hij. Soms gaat het onder jongeren als een lopend vuurtje. “Door het contact met deze twee heren, zien anderen het bewijs dat het toch kan. En dan zoeken ze misschien contact met ons of ze adviseren elkaar wat het beste is”, zegt jongerenwerker Chafik.

Sinds de corona-pandemie is er een verschuiving van offline naar online. Zeker tijdens de lockdown en de avondklok was er op straat niet veel te doen. Jongeren moesten thuisblijven, raakten in een isolement en konden hun energie niet kwijt. “Er was heel veel boosheid en wrijving over de avondklok”, vertelt jongerenwerker Chafik. “Ze zeiden: corona gaat toch niet voorbij om 21 uur?” Stichting JOZ is extra gaan inzetten op online activiteiten zoals het organiseren van een wedstrijd opdrukken live via Instagram. Ook zijn ze online gaan praten met jongeren over het waarom van de corona-regels.

Kleine stapjes vooruit, groot gat na middelbare school

Kleine stapjes vooruitgang worden geboekt, maar nog lang niet genoeg. De overlast van jongeren op straat neemt af en er zijn minder zogeheten ‘high impact crimes’. De CITO-scores op de basisschool gaan vooruit en het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald, maar ligt hoger dan het Rotterdamse gemiddelde. En na de middelbare school gaapt er een groot gat.

Bij de overstap van middelbare school naar beroepsonderwijs en werk, zien de jongerenwerkers van Stichting JOZ het regelmatig misgaan. Dat geldt ook voor de 20-jarige Solar. Hij is na zijn middelbare school aan meerdere vervolgopleidingen begonnen maar met allemaal gestopt. Hij weet eigenlijk niet zo goed waarom. “Het was toch niets voor mij”, vertelt hij. Onlangs heeft hij zijn rijbewijs gehaald en hij overweegt om te solliciteren als pakketbezorger.

Workshops in de wijk



De gemeente Rotterdam erkent dat in Oud-Crooswijk meer moet gebeuren om de kansen voor jongeren te vergroten. De ingezette koers blijft van kracht tot 2030, dat heeft de Rotterdamse wethouder van wijken, Roos Vermeij (PvdA), bekendgemaakt.

Ook het Rijk gaat meer doen aan de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Jaarlijks wordt 82 miljoen euro vrijgemaakt en het maakt onderdeel uit van een landelijke aanpak in de strijd tegen de zware drugscriminaliteit. Minister van Justitie, Ferd Grapperhaus (CDA), wil meer investeren in kwetsbare wijken en zo voorkomen dat jongeren zich laten verleiden om actief te worden in het drugsmilieu.

De jongerenwerkers in Oud-Crooswijk zien voorzichtige vooruitgang, maar ook nog een aantal uitdagingen. Van oudsher is er een groot wantrouwen tussen jongeren en de politie. Wijkagenten en jongerenwerkers zouden samen kunnen optrekken om bruggen te bouwen. Ook moet er meer gebeuren om de kloof tussen school, beroepsopleiding en werk te dichten. “Workshops over beroepen op straat, zou een oplossing kunnen zijn”, oppert Chafik.

Wil je reageren? Mail: marion.keete@rijnmond.nl