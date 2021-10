Inlooplocaties GGD goed voor meer dan zesduizend extra coronaprikken in Rotterdam

De inlooplocaties van de GGD waar mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen voor informatie of een coronavaccin zijn tot en met zondag goed geweest voor 6.663 extra prikken in Rotterdam. Het gaat dan om pop-up locaties op verschillende plaatsen in de stad, zoals bij de markt op het Afrikaanderplein.

De GGD heeft de afgelopen weken in Rotterdam meer dan vijftien locaties gehad waar mensen, zonder afspraak, terecht konden voor informatie of een prik. De inlooplocaties zijn vooral te vinden in wijken met een lage vaccinatiegraad. Daar moeten de locaties ervoor zorgen dat betrouwbare informatie in de wijk twijfelaars over de streep trekken om toch nog een vaccin te halen.

Tien van de inloopplekken zijn nu op wisselende dagen nog open, maar er komen weer nieuwe inlooplocaties bij. Zo opende vorige week ook de priklocatie in het Maasstad Ziekenhuis waar in één week tijd 462 prikken zijn gezet. Niet alle locaties zijn alle dagen van de week geopend, waardoor op sommige locaties in één week fors meer prikken worden gezet dan op andere plekken. Daarnaast is Schuttersveld in Rotterdam nog altijd als grote vaccinatielocatie open, zijn er diverse één- of meerdaagse activiteiten bij bijvoorbeeld huisartsen en geeft de GGD voorlichting op scholen.

Over het algemeen worden er wekelijks steeds meer prikken gezet naarmate een pop-up locatie langer open is. Volgens de GGD heeft dat ermee te maken dat de locaties bekender worden in de wijk. "Nieuws verspreidt zich goed mond-tot-mond en als je dan wekelijks op dezelfde dag of dagen staat, dan zorgt dat voor structuur in de wijk", legt een woordvoerder uit. Daarnaast is er ook een stijging in het aantal prikken te zien in de week na de persconferentie van 14 september. Toen werd bekend gemaakt dat iedereen vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs moet tonen in de horeca, bioscopen, theaters en op evenementen.

GGD is tevreden over aantal prikken inlooplocaties

Tot nu toe is de GGD blij met het aantal prikken dat is gezet op de locaties. "Deze fase is niet te vergelijken met de grootschalige campagne. Waar we vinden dat het niet naar wens gaat, kunnen we bijsturen." Dat gebeurt ook, zo is de de locatie op het Benthemplein gesloten omdat deze niet lekker liep. Wat de volgende stap in de actie is, is afhankelijk van de locatie. Zo konden voorbijgangers acht weken lang een prik halen in de Kocatepe Moskee aan het Afrikaanderplein. In totaal werden daar 1.126 prikken gezet. Toch werd de locatie twee weken geleden gesloten. Het prikken in de moskee maakte het voor sommige mensen toegankelijker om de prik te halen. De GGD wil nu ook graag publiek aanspreken dat op het Afrikaanderplein loopt en misschien juist minder snel een moskee in loopt. Daarom is er nu een locatie geopend in 't Klooster aan hetzelfde plein.

Bekijk op onderstaande kaart hoeveel prikken er zijn gezet op de inlooplocatie bij jou in de buurt: