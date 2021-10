Dessers geniet van Feyenoord, Rotterdam en De Kuip: 'Die seconde stilte na mijn goal tegen NEC, is onbeschrijfelijk'

Het is misschien nu al de foto van het seizoen, die van Cyriel Dessers na zijn goal tegen PSV. Juichend bij de cornervlag, terwijl er een plaatselijke bui van bier over hem neerdaalt. "Die foto is mooi. Ik wilde het thuispubliek echt niet provoceren. Ik heb me gewoon aan mijn belofte gehouden, die ik bij mijn komst naar Feyenoord had gemaakt", zegt de spits.

De glimlach die Dessers in Eindhoven toonde, is bij de Belg sowieso nooit ver weg. Hij toonde hem ook breeduit na zijn eerste doelpunt in De Kuip, de 5-3 tegen NEC. "Die seconde stilte na dat doelpunt. Man, dat is onbeschrijfelijk. Na die seconde ging het los. Dit meemaken is weinig mensen gegeven. Dat besef ik me heel goed."

Cyriel Dessers viert zijn eerste goal in een Feyenoord-shirt, inclusief Brabantse hoekvlag en biertjes | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Geduld hebben

Dessers vertrok bij het Belgische KRC Genk vanwege een gebrek aan speeltijd. Maar ook bij Feyenoord heeft hij tot op heden nog geen basisplaats veroverd. "Dat is me ook niet toegezegd of iets en dat is ook niet erg. Ik stond bij Genk achter Paul Onuachu, die vorig seizoen 35 doelpunten maakte. Ik wist dat ik daar sowieso weinig zou spelen. Hier komt dat nog wel, al moet ik gewoon geduld hebben. Maar dat ik sta te springen om meer te laten zien, is duidelijk."

Een mooie gelegenheid lijkt RKC-uit, de eerstvolgende competitiewedstrijd van Feyenoord. "Of ik dan in de basis sta? Dat weet ik niet zo. Reiss Nelson komt er langzaam ook aan en ik weet niet of Luis Sinisterra dan terug is van interlandverplichtingen. De lat ligt hoog en de trainer moet keuzes maken. Tot nu toe doet hij dat heel goed, dus heb ik niet veel te klagen", zegt Dessers, die het desondanks naar zijn zin heeft in Rotterdam.

"Echt een leuke stad. Ik ben laatst met mijn vriendin naar de nieuwste James Bond-film geweest in de bioscoop in Rotterdam. En we hebben recent een scooter gehuurd om de stad te ontdekken. Het is hier gewoon echt fijn. In principe blijf ik hier voor een seizoen, maar je weet het nooit."

Okoye

In tegenstelling tot Sparta-doelman Maduka Okoye werd Dessers niet geselecteerd voor de nationale ploeg van Nigeria, het land waar de moeder van Dessers vandaan komt. "Ik heb het met Maduka in het verleden wel over de eredivisie gehad. Hij is echt een heel goede keeper en speelt veel. Ik niet, dus ik zal geduld moeten hebben. Ik kijk er sowieso naar uit om tegen hem te spelen in de competitie."

Sparta-Feyenoord staat op 31 oktober op het programma.

