Ralph tatoeëert tepels die niet van echt te onderscheiden zijn: 'je kunt een stuk vrouwelijkheid teruggeven'

Een vrouw uit Limburg zit met ontbloot bovenlichaam op de behandeltafel. Aan haar borsten is te zien dat ze een ingreep heeft gehad na borstkanker. Haar tepels lijken net echt, maar als je ze van dichtbij bekijkt zie je dat ze getekend zijn; ze heeft tepel pigmentatie oftewel 3D-tepels. Vandaag is ze bij Ralph voor een ‘touch-up’. Haar ‘tepels’ waren een beetje vervaagd en worden bijgewerkt.

Er zitten verschillen in de aanpak van een tattoo in het ziekenhuis of in de studio. Moelker legt uit: “Op de poli heb je te maken met mensen die een huidtrauma hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een borstprothese. De huid is dan dunner en daar moet je voorzichtig mee werken. De huid is ook heel anders nadat iemand chemotherapie of bestraling heeft gehad.”

Deze getatoeëerde tepel is niet van echt te onderscheiden | Foto: Tenny Tenzer

Dat is ook de reden waarom de tattoomachine op een zachtere stand staat dan normaal. Hij gebruikt daarnaast ook zachte pastel-getinte kleuren. “Het moet een natuurlijk-uitziende tepel worden.” De behandeling duurt ongeveer een half uur per tepel. Naast de huidskleuren gebruikt Moelker ook een witte kleur om het 3D-effect te krijgen. “Door middel van een goede schaduwtechniek lijkt het alsof de tepel naar voren komt. Je kunt een stuk vrouwelijkheid teruggeven met het pigmenteren van de tepels.”

Kers op de taart

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. In 2020 waren er 13.2000 borstkankerdiagnoses. Brigitte Stekelenburg weet als geen ander hoe het is om in het traject van borstkankerbehandeling te komen. Ze kreeg vlak voor de coronapandemie te horen dat ze borstkanker had. Beide borsten zijn verwijderd en gereconstrueerd.

Ze las toen een verhaal in een krant over Ralph en de tepelpigmentatie. "Bij hem ga ik het doen", dacht ik meteen. "Ik had geen problemen met mijn gereconstrueerde borsten maar vind het wel mooi als de pigmentatie er komt. Voor mij is het de kers op de taart."

Borsten voor en na pigmentatie | Foto: TB Medical

Laatste etappe

“Het doel van een borstreconstructie is om de borstamputatie, voor zover dat kan, ongedaan te maken en de vrouw haar borst terug te geven”, zegt plastisch chirurg Tim Damen. Twee jaar geleden zocht hij met collega plastisch chirurg Dirk van der Avoort naar een mogelijkheid om het proces van borstreconstructie na borstkanker af te ronden. Zij kwamen toen bij Moelker terecht. Het aanbrengen van de 3D-tepel is de laatste etappe van dit traject.

Tien jaar geleden deed Moelker al tepelhof reconstructies, maar het is een verzoek dat niet vaak in de tattooshops langskwam. Door de samenwerking met het Ikazia ziekenhuis is de wachttijd inmiddels een jaar. De vrouw uit Limburg die Ralph aan het behandelen is, vormt geen uitzondering. “We krijgen mensen van Limburg tot Friesland. Ik ben er trots op dat de mensen hierheen komen. Het voelt goed om een steentje bij te dragen.”