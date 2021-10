Nieuw bij Rijnmond: Het Hart van Rotterdam, over de niet te stoppen groei van het Erasmus MC

Op een postzegel in het hart van Rotterdam voltrekt zich iets bijzonders. Twee jaar geleden verrees er de nieuwbouw van het Erasmus MC. Twintig jaar lang is eraan gewerkt. In de achtdelige serie Het Hart van Rotterdam zie je vanaf dinsdag op Rijnmond hoe het Erasmus MC is uitgegroeid tot één van de belangrijkste plekken van de stad.

Een 120 meter hoge toren siert nu de skyline van Rotterdam. De toren is slechts de aanvang van een visionair project dat zich de komende vijftien jaar zal voltrekken op diezelfde postzegel: de Erasmus MC Campus. Nog ééns zoveel vierkante meters wordt opgetrokken om huisvesting te bieden aan medisch-technologische innovatie en ondernemerschap. Rijndam Revalidatie, zorginstelling Laurens, het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, het Cambridge Innovation Center en talrijke andere bedrijven en start-ups maken het stadshart tot een broedplaats van innovatie.

Het Erasmus MC is een onontdekt icoon in de stad. De gemiddelde Rotterdammer komt er als bezoeker, als patiënt. Je verbaast je over de omvang en waant je wellicht in een vertrekhal van Schiphol. Het is een vriendelijke stad in de stad. Per jaar zo’n 600.000 bezoeken aan de poliklinieken, zo’n 33.000 opnames. Bijna 16.000 medewerkers. Zo’n 4.000 ingeschreven studenten.

De patiënt is er partner. Er is waardegedreven zorg. Op weg naar het eerste technisch UMC. Werkend aan de Spreekkamer van de Toekomst. De hoge ambities bij de Erasmus MC Campus. Over de dringende komst van een Pandemic and Disaster Preparedness Center. Zo staat het tenminste in het jaarverslag van 2019. Maar voor de gemiddelde bezoeker is dat geheimtaal.

Wat weten wij helemaal van al datgene wat er plaatsvindt in het hart van de stad? In de eerste aflevering van Het Hart van Rotterdam neemt Ernst Kuipers je mee door het ziekenhuis. Wat gebeurt er al op innovatief gebied, en waar wordt de nieuwe Erasmus MC Campus straks gebouwd? Burgemeester Ahmed Aboutaleb vertelt over zijn ervaring met het Erasmus MC en topwetenschapper Miao Ping Chien toont haar zelf ontworpen microscoop die ze dagelijks inzet in de strijd tegen kanker. In de rubriek 'Ondertussen op de bouw' geeft ervaren sloper Marloes Janssen een tour door het verlaten Dijkzigtziekenhuis.

