Het weer van vandaag: grijze ochtend, opklaring in de middag

Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten langzaam droog en klaart het af en toe op. De wind neemt langzaam in kracht af en draait naar het noordwesten. De temperatuur komt uit op ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel overal droog, vooral in het oosten van de regio is er tegen de ochtend kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten van de regio tot 12 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig en is variabel.

Morgen starten we met ochtendgrijs, vooral in de middag breekt ook af en toe de zon door. Er staat morgen hooguit nog een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De temperatuur loopt in de middag op naar 16 graden.

Vooruitzichten

Vrijdag, zaterdag en zondag is het rustig najaarsweer met soms flinke zonnige perioden en blijft het overal droog. In de middag kan het lokaal 18 graden worden, tijdens de nachten koelt het soms flink af. Er staat deze dagen maar heel weinig wind uit een oostelijke richting. Na het weekend wordt het weer licht wisselvallig bij een naar noordwest draaiende wind.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.