Enorme verkeersdrukte op de weg zorgt voor veel files, ANWB spreekt van 'drukste ochtendspits van het jaar'

De dramatische verkeerssituatie begint woensdagochtend vroeg. Door een ongeluk op de A16 in de richting Terbregseplein, ter hoogte van Rotterdam-Kralingen, waren daar zeker drie rijstroken afgesloten. Verkeer in de richting van Den Haag wordt daar vanaf knooppunt Ridderkerk omgeleid via de A15 en de A4. De vertraging loopt op tot ruim een uur. Pas rond 7.45 uur werden de rijstroken weer vrijgegeven.

Ook op andere plekken in de regio zorgt de drukte, het slechte weer en afsluitingen voor vervelende verkeerssituaties. Zo werd de Noordtunnel bij Alblasserdam door een ongeluk met een motorrijder tot ongeveer 8.30 uur afgesloten. Tussen Gorinchem en Rotterdam liep de extra reistijd op tot maar liefst twee uur. Inmiddels is dat nog altijd 45 minuten.

In de regio staan nog een aantal files die naar verwachting in de loop van de ochtend zullen afnemen. Vooral tussen Gorinchem en Rotterdam en Breda en Rotterdam is het druk. In heel Nederland stond op het hoogtepunt, rond 8.30 uur, meer dan 500 kilometer file.