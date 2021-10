Grote griepgolf op komst: twee keer zoveel mensen lopen kans op besmetting dan vorig jaar

Terwijl de coronapandemie op zijn einde lijkt te lopen, waren er nog altijd griepvirussen rond waarvoor we moeten blijven uitkijken. Viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC waarschuwt dat er dit jaar wel eens twee keer zoveel mensen besmet kunnen raken met het griepvirus. Om zoveel mogelijk mensen te beschermen, is de groep die dit jaar een griepprik kan komen halen aanzienlijk uitgebreid.

Het afgelopen jaar viel het aantal besmettingen met het griepvirus erg mee. Sterker nog: er werden zelfs historisch weinig besmettingen geregistreerd. Dat kwam hoogstwaarschijnlijk door de vele coronamaatregelen die van kracht waren, legt Fouchier uit. "Het houden van anderhalve meter afstand en alle andere maatregelen hebben zeker bijgedragen, niet alleen aan minder COVID19, maar ook minder luchtweginfecties in het algemeen."

Normaal gesproken raakt zo'n 10 procent van de Nederlanders in een jaar besmet met het griepvirus. Dat percentage zou dit jaar rond de 20 procent liggen. Fouchier legt uit waarom: "Je houdt je immuniteit op peil door ongeveer iedere tien jaar een keer besmet te raken. Doordat we het afgelopen jaar hebben overgeslagen, verwachten we dat die bevattelijke groep dit jaar ongeveer twee keer zo groot is."

Hoewel het geen corona is, kan een besmetting met het griepvirus nog altijd grote gevolgen hebben. "Zeker onder de risicogroep, dus ouderen en mensen met een verzwakte weerstand, is er kans op ernstige infecties met soms de dood tot gevolg. In ernstige griepjaren gaat het soms om wel 10.000 mensen", legt de viroloog uit.

Vier varianten van het griepvirus

De risicogroep die ieder jaar al een griepprik krijgt, kan die dit jaar ook weer verwachten, zegt Fouchier. Omdat de verschijnselen van griep en corona erg op elkaar lijken, is het detecteren soms nog lastig. "Het wordt aangeraden om deze winter ook te blijven testen op corona. Als je aan het hoesten en het niezen bent en je hebt geen corona, kun je beter alsnog thuisblijven."

Onder de uitgebreide groep mensen die volgens de Gezondheidsraad in aanmerking komen voor een griepprik vallen onder meer vrouwen die tijdens het griepseizoen 22 weken of langer zwanger zijn, patiënten met neurologische en spieraandoeningen, mensen die longschade door corona hebben opgelopen, mensen met een BMI van boven de 40 en zelfs mensen met speciale, cochleaire implantaten.

Omdat de griep regelmatig muteert, wordt de bescherming die het vaccin biedt telkens weer opnieuw getest, vertelt Fouchier. Dat betekent echter niet dat de huidige griepprik nauwelijks of geen bescherming zou bieden. "In de griepprik zitten vier varianten van het griepvirus waartegen we proberen te beschermen. Van twee daarvan weten we zeker dat ze overeenkomen met de virussen die in de wereld rondgaan. Van die andere twee weten we het niet 100 procent zeker, omdat er van die twee verschillende varianten rondwaren. Maar zelfs als het vaccin geen perfecte match is, biedt het alsnog veel bescherming. Ik raad iedereen die hem nodig heeft dus aan om hem te nemen,"