Arno Havenga van bondscoach naar technisch manager KNZB: 'Mijn hart gaat sneller kloppen van waterpolo'

Ja, het was wel even in hem opgekomen om iets compleet anders te gaan doen. Arno Havenga sprak er zelfs uitvoerig over met mensen uit zijn omgeving. "Ik zit al twintig jaar in het waterpolo en heb serieus nagedacht over een switch."

Maar die kwam er niet. Havenga wordt bij de KNZB technisch manager. "In die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor de topsportkant van zowel de dames als heren. Ik blijf dus ook zeker betrokken bij het damesteam. Ik wilde echt voor deze kans en functie gaan. Waterpolo is en blijft mijn hobby, mijn hart gaat er sneller van kloppen."

Kostte energie

Hij verlaat de waterpolodames, die hij acht jaar onder zijn hoede had. "Dat ik zou stoppen als bondscoach, had ik eigenlijk al veel eerder bedacht. Ook als de Spelen in 2020 hadden plaatsgevonden. Bondscoach zijn is gewoon een hele intensieve job. Je moet je groep en staf aansturen, maar ook banden onderhouden met stakeholders en het NOC*NSF. Op een gegeven moment kostte het energie, in plaats van dat ik dat ervan kreeg", zegt Havenga.

"Dit is zowel voor het team als voor mij goed. Ik werd minder innovatief, misschien was mijn eigen houdbaarheidsdatum wel verlopen. Dus ja, ik was ook gestopt als we in Tokio een gouden medaille hadden gepakt."

Voor Havenga waren het de vierde Spelen. Twee keer maakte hij ze mee als speler, twee keer als betrokkene bij de waterpolodames. Al blijken de Spelen in Tokio veruit de minst leuke voor de Rotterdammer. "Je loopt voor een wedstrijd een leeg zwembad binnen en that's it. De hele entourage was anders, zo zonder publiek. Niet zoals het hoort op de Spelen."

"Ik had het super gevonden als de dames volwaardige Spelen hadden meegemaakt. Gelukkig hadden de speelsters zelf dat gevoel wel, maar ik amper. Er zit voor mij een naar smaakje aan."

Het resultaat was ook niet zoals gehoopt voor Havenga en de waterpolodames. Ze werden zesde, terwijl de doelstelling van tevoren duidelijk was: een medaille. "Dat was een zeer reële doelstelling. Dat het niet lukte, gaf me nog een extra bevestiging van: het is goed zo, tijd om te stoppen."

Bekijk hieronder het hele interview met Arno Havenga: