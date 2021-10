‘Wij geloven niet in een ongeluk’, zeggen vrienden na vondst lichaam man in Rijnhaven

Hij had nog grote plannen. Vrijdagavond 24 september zat Corin-Gabriël Oros met vrienden in het restaurant over de komende week te praten. Daarna verdween hij van de radar. Vijf dagen later werd het lichaam van de 34-jarige Roemeen uit de Rijnhaven gehaald.

Oros woonde al drie jaar in Rotterdam-West. Hij beschikte over een auto met Nederlands kenteken. “Corin was die vrijdagavond vrolijk. Hij was allesbehalve suïcidaal. Maandag zou hij iemand voor het werk ophalen”, vertelt zijn collega en vriend Katalin Preda. “Hij kwam niet opdagen. Toen ben ik naar de politie gegaan om hem als vermist op te geven.”

Met andere vrienden ging hij op zoek naar Oros. Ze vonden beelden van een avondwinkel waar hij het laatst die vrijdag is gezien. “Hij heeft daar met een andere vriend gesproken. Dat is het laatst dat we weten”, vervolgt Preda.

Woensdagmiddag 29 september werd het lichaam van Oros door de politie uit de Rijnhaven gevist. Het lichaam was eerder gezien door wandelaars.

Volgens de vrienden zegt de politie dat het een noodlottig ongeval is geweest. Oros zou in het water zijn gevallen tijdens het plassen. De gulp van zijn broek stond nog open toen het lichaam werd gevonden, bevestigt ook een woordvoerder van de politie. “Uit onderzoek is niet gebleken dat sprake is van een misdrijf.”

De vrienden delen die mening niet. Zij hebben nogal wat vragen. Waarom lag de telefoon van Oros bij metrostation Maashaven en is zijn lichaam gevonden in de Rijnhaven? “Hij hield niet van lopen. Hij zou de straat nog oversteken met zijn auto, zo lui was hij”, zegt Preda met glimlach.

Ook zijn de autosleutels en de Alfa Romeo (kenteken: 88-XF-KS) verdwenen. “Zijn portemonnee is wel teruggevonden, maar het ING-bankpasje ontbreekt. Dat is toch vreemd?”

Preda hoopt dat mensen informatie hebben over Corin-Gabriël Oros. Weet u meer? Mail naar nieuws@rijnmond.nl of neem contact op met de politie 0900-8844.