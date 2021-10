Gemeente bedankt Rotterdammers voor weerbaarheid tijdens coronacrisis met uniek voornamenmonument

De containers staan er sinds dinsdag, verspreid tussen het Willemsplein, Plein 1940 en het Stadhuisplein. "We zien dit als een soort monument om Rotterdammers te bedanken dat ze zichzelf en elkaar door de coronacrisis hebben gesleept", vertelt communicatieadviseur Nicolette van Dijl van de gemeente Rotterdam.

"Het zou makkelijker zijn geweest om de containers naast elkaar te zetten, maar gezien we het over 123 duizend unieke voornamen hebben, zijn de containers nogal groot. We hebben gekeken of we ze op of naast elkaar konden zetten, maar dat zou te veel ruimte innemen. Daarom hebben we besloten ze op verschillende plekken te zetten, zodat men ze alle drie bezoekt."

Bezoekers zoeken naar hun eigen naam op het monument | Foto: Jacco van Giessen

Tientallen bezoekers wandelen al rondom de containers, op zoek naar hun eigen naam. Met 123 duizend voornamen is dat nogal een zoektocht, maar de gemeente hoopt mensen met een ludieke winactie aan te sporen om een kijkje te nemen. "Maak een foto van jezelf bij jouw voornaam, plaats deze op social media met de hashtag #RotterdamSterkerDoor, en maak kans op een RotterdamPas", legt Van Dijl.

Mensen met een voornaam die begint met een letter tussen de A en de H kunnen naar het Stadhuisplein. Op Plein 1940 staan de voornamen H tot en met P, en op het Willemsplein, vlakbij de Erasmusbrug, kunnen P tot en met Z terecht.