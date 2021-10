Nelson maakt officieus debuut voor Feyenoord in gewonnen oefenwedstrijd tegen De Graafschap

Reiss Nelson heeft zijn eerste minuten als Feyenoorder in de benen. De van Arsenal gehuurde buitenspeler miste het begin van de competitie, omdat hij nog niet wedstrijdfit was. In het oefenduel met De Graafschap (3-0 zege) maakte Nelson zijn officieuze debuut voor Feyenoord.

De Rotterdammers hadden in verband met de interlandperiode een oefenwedstrijd ingelast. In eerste instantie zou Heerenveen naar Varkenoord komen, maar er werd woensdagmiddag uiteindelijk afgetrapt tegen De Graafschap.

In dat duel was er een basisplaats weggelegd voor de van Arsenal gehuurde Reiss Nelson. De vleugelspeler bleek de voorbije weken nog niet fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie, maar mocht tegen de ploeg uit Doetinchem voor het eerst starten. Kansen creëerde Feyenoord nauwelijks in de ene helft die Nelson meedeed, op een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Cyriel Dessers na.

Johnsen beslissend

Pas in de tweede helft ging het echt lopen bij Feyenoord. Het was te danken aan Mikael Tørset Johnsen, die na rust in de ploeg kwam voor Nelson. Binnen tien minuten scoorde de jonge Noor twee keer. Eerst tikte hij de bal uit een voorzet van Dessers binnen, waarna hij in minuut 55 raak schoot van afstand. Dessers maakte er in minuut 70 zelfs nog 3-0 van, op aangeven van jongeling Noah Naujoks.



Naast Reiss Nelson kwamen ook Aliou Baldé, João Teixeira, Ramon Hendriks en dus Dessers in actie. Zoals bekend mist Feyenoord de nodige internationals, waaronder Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til.

Zij zijn er bij de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 16 oktober waarschijnlijk wel weer bij, als Feyenoord het opneemt tegen RKC.