Demi Vollering sloopt concurrenten en stijgt naar koppositie in Ronde van Groot-Brittannië

Demi Vollering heeft op indrukwekkende wijze de derde etappe in de Women's Tour, ook wel de Ronde van Groot-Britannië voor vrouwen genoemd, gewonnen. De renster uit Berkel en Rodenrijs was in de individuele tijdrit veruit de sterkste. Vollering is dankzij de ritzege de nieuwe nummer één in het algemeen klassement.