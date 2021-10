Havenmedewerkers verdacht van drugshandel: 'Waar was je nou? We hebben net de container bekeken'

Het is eind april, als medewerkers van containerbedrijf Progeco Holland op zoek gaan naar een container met 48 pakketten cocaïne. De medewerkers wanen zich onbespied, maar worden ondertussen door de politie afgeluisterd en via camera's in de gaten gehouden. Het Openbaar Ministerie gaf woensdag een inkijkje in de werkwijze van corrupte havenmedewerkers.

Een van de chauffeurs wordt door zijn collega's gevraagd naar de container-wasplaats te komen, om te bekijken of ze het juiste exemplaar hebben te pakken. Hij zet met zijn mobiele containerkraan (een zogeheten empty handler) andere containers rondom de bewuste drugscontainer en gooit de deuren wagenwijd open, waardoor de bak buiten beeld verdwijnt. Een tegenvaller voor de rechercheurs, die via de camera's de operatie hopen te kunnen volgen. Even later horen ze wel de hoofdverdachte tegen een van de andere verdachten zeggen: waar was je nou? We hebben net de container bekeken. Er zou wat in zitten, maar hij was leeg?!"

Het verhaal werd door justitie gedeeld tijdens een pro forma-zitting van het omvangrijke proces, waarbij twaalf medewerkers van voorheen Progeco Holland centraal staan. Progeco Holland houdt zich bezig met de opslag, reparatie en reiniging van lege containers in het Eemhavengebied en aan de Waalhaven. Hoewel de Franse rederij CMA CGM Inland Services (CCIS) het bedrijf al in 2003 overnam, staat het pas sinds enkele maanden ook onder die naam geregistreerd.

Vandaag, exact een jaar geleden, is de politie een onderzoek naar corrupte medewerkers van het bedrijf gestart, na een tip dat zij zich zouden bezig houden met de invoer van verdovende middelen. Maandenlang zijn de medewerkers geobserveerd en afgeluisterd. Mobiele gesprekken werden afgetapt, net als de onderlinge bedrijfscommunicatie in de cabines. Ook werden de verdachten gevolgd met een peilbaken onder hun wagen. Nooit werden ze op heterdaad betrapt. Toch zijn in de maanden juni en juli twaalf medewerkers aangehouden. De verdachten zijn tien mannen van 21 tot 48 jaar en twee vrouwen van 33 en 54 jaar, allemaal woonachtig in Rotterdam en omgeving.

"We kijken hier naar de organisator en zijn rechterhand," aldus de officier van justitie, tijdens de pro formazitting van de twee hoofdverdachten: twee 25-jarige mannen uit Rotterdam en Zwartewaal. "We verdenken ze van grootschalige handel in cocaïne, gedurende een langere periode. Het bedrijf is van binnenuit uitgehold, door hen en andere medewerkers. De leiding van het bedrijf was daar niet bij betrokken. Die heeft juist alle medewerking verleend aan het onderzoek."

De twee hoofdverdachten zijn chauffeur bij het bedrijf. Ze verplaatsen containers met een zogenaamde empty handler. Niet alleen op 14 april, maar ook op andere dagen zijn ze volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij verdachte situaties.

Zo zouden ze op 25 mei betrokken zijn bij de afhandeling van een container met 45 pakketten cocaïne. Deze container stond in het depot op de Waalhaven en zou om half 12 door een vrachtwagenchauffeur worden opgehaald. Enkele dagen later werd de container in een witte vrachtwagen op de Brielselaan aangetroffen. De containerdeuren waren niet verzegeld en het paneel achterin de container was losgeschroefd. De officier: "Naar alle waarschijnlijkheid hebben daar dus drugs in gezeten. Er is achter de wand gekeken en die is daarna weer teruggezet."

'Nergens geeft mijn cliënt instructies'

Voor de advocaten van de twee verdachten zijn de verdenkingen tegen hun cliënten lang niet zo klip en klaar als het Openbaar Ministerie wil doen geloven. Het dossier rondom dit proces is weliswaar tweeduizend pagina's dik, maar bevat overwegend tapgesprekken vanuit de cabines van de empty handlers, aldus de raadsman van de 'rechterhand' uit Zwartewaal. "De zinnen lopen niet, het is onduidelijk wat er gezegd wordt en nergens geeft mijn cliënt instructies. Ook in zijn woning en auto is niks belastends gevonden. En waarom hij naar de container reed op 14 april? Omdat de container gas lekte, en hij dat moest repareren."

Ook de advocaat van de hoofdverdachte ziet geen reden om zijn cliënt nog langer vast te houden. "In de afgeluisterde gesprekken wordt nooit over cocaïne gesproken en er is nul bewijs voor corruptie. Ook in de verhoren van de andere verdachten zijn geen belastende verklaringen tegen hem afgelegd."

Beide advocaten vroegen de rechter om hun cliënten na 108 dagen voorarrest de inhoudelijke behandeling van hun proces verder thuis te laten afwachten. Andere verdachten kwamen hier al eerder voor in aanmerking. Maar vanwege hun grotere rol in de omvangrijke cocaïnezaak en de kans op herhaling, blijven de twee hoofdverdachten vast zitten tot de zaak op 21 december inhoudelijk wordt behandeld.