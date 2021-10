Barendrechtse verdachte van extreme seksfilms ontkent betrokkenheid: 'Ik wilde deze meisjes juist helpen'

De advocaat van M. betoogde in de rechtbank van Dordrecht dat M. handelde met heel andere motieven. Hij zou de meisjes die werden gechanteerd met naaktbeelden juist willen helpen. Wel werd tijdens de zitting andermaal duidelijk dat M. tussen 2012 en 2020 beheerder was van een website met extreme pornografie. M. zou zich verantwoordelijk zijn gaan voelen voor het leed dat de slachtoffers werd aangedaan.



De verdenking tegen M. liegt er niet om: verkrachting, slavernij, chantage en het oproepen tot seks met schoolmeisjes en dieren. Verder wordt hij beschuldigd van het aanzetten tot het filmen van verkrachting, seks onder dwang of seks als gevolg van chantage. Dat laatste het liefst ook met de complete chatgeschiedenis tussen dader en slachtoffer, om 'de beleving' zo compleet mogelijk te maken.



Het vergaarde materiaal plaatste hij op zijn website 'Darkscandals'. Bezoekers konden dat downloaden tegen betaling van een paar tientjes in bitcoin of als ze nieuw, authentiek materiaal aanleverden. Fake en toneelspel werden niet geaccepteerd.



Miljoenen

In de rechtbank van Dordrecht vond inmiddels de zevende zitting plaats die draait om 'Mr. Dark', zijn internetnaam, uit Barendrecht. De 34-jarige zou tussen 2012 en 2020 tonnen of waarschijnlijk zelfs miljoenen hebben verdiend aan het publiceren van de meest extreme vormen van pornografie. Alleen seks met lijken was naar verluidt niet welkom. Ook geblurde gezichten van slachtoffers kwamen er niet in bij Darkscandals.



Amerikaans undercoveronderzoek bracht het balletje aan het rollen. Het spoor leidde via een Duitse anonieme hostingsite en andere partijen uiteindelijk naar Barendrecht. De man werd in maart 2020 aangehouden en zit nog altijd vast.



Volgens zijn advocaat erkent de verdachte het beheren van de website, maar ontkent hij zelf direct iemand iets aangedaan te hebben. Waar hij eerder vooral zweeg, sprak de verdachte nu wel sporadisch. Ook bleek hij een paar weken geleden een brief aan justitie te hebben geschreven.





In die brief schrijft hij hoe het gefilmde misbruik van de twee meisjes zou hebben gestaan op een tweedehands telefoon. Michael: "Die heb ik gekocht van een persoon die mij video's leverde. Ik had hem nooit in het echt gezien en kende zijn naam niet. Die persoon is uiteindelijk bij mij thuis langsgekomen om de telefoon te verkopen." Volgens zijn advocaat had de verdachte goede bedoelingen. "Hij heeft geprobeerd een aantal meisjes te helpen. Hij was niet degene die chanteerde. Hij betaalde juist voor ze als werd gedreigd dat hun filmpjes online zouden worden gezet. De politie deed niets."



Wachtwoorden

Het Openbaar Ministerie reageert sceptisch op deze 'alternatieve versie', zoals ze het zelf noemt. De officier van justitie: "Waarom heeft hij het jarenlang door laten gaan als hij deze meisjes juist wilde helpen?" Er kwam tijdens de korte, tussentijdse, zitting geen duidelijk antwoord op. Volgens justitie is de stem van M. te horen op een aantal filmpjes. "Door deze brief willen we verdachte nader bevragen. We gaan er vanuit dat hij nu wel meewerkt. Nu het hoge woord er uit is, is het ook tijd om wachtwoorden te geven." Het is tot op heden niet gelukt om toegang te krijgen tot een pc en drie harde schijven die allemaal beveiligd zijn met een vooralsnog niet te kraken wachtwoord.





Heksenjacht

Volgens Michael staan op die computer en harde schijven alleen maar bestanden die niets te maken hebben met Darkscandals. Verder betoogde advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen dat de zoektocht naar bewijs van justitie lijkt op een heksenjacht. "Dit doet denken aan een inquisitie. Het Openbaar Ministerie heeft last van tunnelvisie en zoekt enkel naar bewijs dat haar uitgangspunt versterkt. Ze denkt: 'dit zijn zulke ernstige feiten en de verdachte staat me zo tegen'. Mijn cliënt heeft eerder tijdens verhoren de kans niet gekregen om zijn versie te delen."



De 34-jarige Barendrechter zat er tijdens de zitting relatief onbewogen bij en schreef rustig mee met de uiteenzettingen van officier, rechtbank en zijn advocaat. Dat was in lijn met de beschrijving die de website Boevennieuws.pro eerder over hem gaf: rustig, vriendelijk en zelfs verlegen.



Een eis en een eventuele straf zijn voorlopig nog niet te verwachten. Volgens de rechtbank komt het pas eind april tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank kampt door achterstanden met beperkte capaciteit. Voor de rechtszaak worden waarschijnlijk maar liefst vijf dagen uitgetrokken. Volgens de officier van justitie is die lange wachttijd pijnlijk. "Ik schrik hiervan. Uit een gevoel van menselijkheid richting de slachtoffers moet dat veel eerder. Sommige slachtoffers zijn al eerder slachtoffer geweest en hebben vaak een laag zelfbeeld. Een half jaar is veel te lang."