Midgetgolfbaan onder de Euromast moet weg, maar waar naartoe?

''Er zijn hier trouwerijen gehouden, families komen hier elk jaar weer terug en liefdes zijn hier opgebloeid'', zegt Christoffel Wielders, eigenaar van Rotterdam Leisure Group waar de midgetgolfbaan onder valt. De baan is een begrip te noemen in de regio en bestaat dus al ruim tachtig jaar.

"De 18 banen hebben we behoorlijk retro gehouden. Dus geen opsmuk zoals dinosaurussen, wat je nog weleens ziet, maar gewoon de banen en gras." Het liefst had Wielders dan ook alles gelaten zoals het nu is. "Het is een super mooie plek. Veel groen, het ligt centraal en dan de Maas waar je op uit kijkt. Ik ga dit wel missen ja, het is een prachtplekje."

Zeshonderd woningen

Een vastgoedinvesteerder heeft zijn oog laten vallen op het stuk grond. De gemeente ziet er wel heil in om er huizen te bouwen en dus om de bestemming van de grond te wijzigen. Het gaat om ruim zeshonderd woningen waar nog een parkeergarage onder moet komen. "De schetsen heb ik al gezien. De woningen komen tegen het Euromastpark aan te staan, als ik het goed heb begrepen."

Wielders zit toch nog met vragen aan de gemeente, want waar moet zijn midgetgolfbaan nu naartoe? "Ik heb een brief gestuurd - dat gaat overigens altijd zo - en we wachten het antwoord af. Ik hoop dat ze met een groene plek komen ergens dichtbij het water. Dan kan ik mensen dezelfde beleving bieden als nu."

Op de vraag of Wielders zelf weleens een balletje slaat, reageert hij lachend: ''Nee, ik kan er helemaal niks van. Iedereen maakt me er ook belachelijk mee."

De bouw van de woontorens valt al sinds de eerste plannen niet goed bij ondernemers in de straat en bewoners van de omliggende wijken.