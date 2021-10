Joris Lutz te gast in 'Ja toch! Niet dan?': 'Een nieuwe Kuip? Daar ben ik niet voor'

Gekleed in een nogal opvallend shirt laat hij zich het spreekwoordelijke hemd van het lijf vragen. Aan hem het oordeel: is iets tof, of juist niet? De aflevering, nu te bekijken in dit bericht, heeft een opvallend muzikaal tintje: speciaal voor de kijker nam Lutz zijn gitaar mee de studio in.

Lutz is de eerste gast in een langere reeks afleveringen. “'Ja Toch! Niet Dan?' keert na een lange pauze dit najaar weer terug bij Rijnmond, en daar ben ik ontzettend blij mee,” zegt programmamaker Anton Slotboom.

“In de nieuwe reeks doen we wat we altijd al deden: bekende gasten uit de regio op een vrolijke manier het hemd van het lijf vragen. Ook dit najaar krijgen prominenten stellingen voorgelegd. Is iets tof, of niet tof? Aan die hand van de stellingen komen de mooiste anekdotes naar boven, en de scherpste meningen.”

Zo praat Lutz in de nieuwste aflevering onomwonden over De Kuip, het Hillegersberg waar hij in opgroeide en de mooiste gitaarliedjes die hij ooit heeft gehoord.

“De komende weken ontvangen we nog veel meer bijzondere gasten", aldus Slotboom. Oud-Spartaan Thomas Verhaar komt langs in ons kleine studiootje, net als Feyenoord-dichter Mark Boninsegna.” Ook oud-stadsdichter Daniel Dee, tegenwoordig gevierd podcastmaker, is te gast.

Van Elstak tot Opstelten

Wie na zes minuten Lutz nog geen genoeg heeft gekregen, kan grasduinen in het immense archief. Eerder schoven ook prominenten als Ivo Opstelten, Paul Elstak en Joke Bruijs al aan. Volgende week is thriller-auteur Esther Kreukniet te gast. Zij bracht net een nieuw boek uit, de thriller Noblesse Oblige, die zich deels in Kralingen en in de haven afspeelt.

Kijk hieronder naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ja Toch! Niet Dan? met Joris Lutz: