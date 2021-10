Kinderen vertrouwden de vriendelijke politieman uit Brandwijk, nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter voor ontucht

De politieman kwam met jongens in contact via games | Foto: Rijnmond

Ze kenden hem in Brandwijk als die vriendelijke man, politieagent bovendien, die leuk met kinderen omging. De schok was groot toen hij werd opgepakt voor ontucht. De rechtszaak leidde tot meer verhalen, meer aangiftes en een tweede proces. “Ik ben mijn baan kwijt en wil uit Brandwijk verhuizen. Ik heb toch een stempel op mijn voorhoofd. Maar ik wil nog wel af en toe mijn ouders kunnen bezoeken.” Maikel D. valt even stil in de rechtszaal en moet huilen.

Het komt niet vaak voor dat een verdachte binnen zo korte tijd twee keer tegenover de rechter zit. Eerst in juni 2021 voor ontucht en het bezit van kinderporno, nu voor seksueel misbruik van vier jongetjes. Toen legde hij een bekentenis af, nu spreekt hij alle beschuldigingen tegen.

De modus operandi is dezelfde, zegt officier van justitie Steen. Maikel D. kent de kinderen veelal via de speeltuinvereniging. Hij nodigt de jongens bij hem thuis uit om te gamen. “Ze krijgen chips, cola, kunnen extra punten verdienen bij het gamen en dan worden ze betast."



'Geen predator'

Maar hij wil benadrukken dat het geen sluwe truc was en vooral te verklaren is uit de pedofiele stoornis van de 28-jarige verdachte. “Hij is geen predator die op jacht ging. Hij kan er deels ook niets aan doen. Dit is een zaak met verliezers aan beide kanten.”

Justitie wijst op de context: het dorp Brandwijk waar overwegend positief werd gedacht over Maikel D. Ook door de vier jongens waar het nu om draait. “Ze beschouwen hem als hun vriend.” Opvallend is ook dat de slachtofferverklaring van een van de moeders begint met ‘Beste Maikel…’. Zij kon eerst niet geloven dat de dorpsgenoot tot zoiets in staat was. Maar ze zag de gevolgen bij haar zoon, beschrijft zij. “Hij heeft drie keer per week hoofdpijn. Je hebt een zorgeloos kind misbruikt. Hij vertrouwde je, je was immers politieagent.”

De impact in Brandwijk, gemeente Molenlanden, is groot geweest. Dat was al zo bij de eerste rechtszaak die de nodige publiciteit gaf. Een onderwijzeres liet een krantenartikel zien aan de leerlingen, inclusief een rechtbanktekening van de verdachte. Het leidde tot herkenning, tot meer verhalen en de vier nieuwe aangiftes.

Advocaat Meeuwsen betwijfelt of dat wel in de haak is. ”Moeders hebben met elkaar over de zaak gesproken en met hun kinderen. Je kan je afvragen of dat wel zo zuiver is. Ik vind de verklaringen van de kinderen ook niet consistent.”



Contactverbod

Bij de eerdere zaak is al besloten dat de verdachte behandeld moet worden als hij uit detentie komt. Dat is ook onderdeel van de huidige strafeis van justitie: dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. Behandeling is een van de voorwaarden als hij op vrije voeten kom, evenals een contactverbod en verbod met kinderen te werken. De rechter in Rotterdam beslist op 20 oktober of de celstraf er ook gaat komen.

Tijdens zijn slotwoord vertelt Maikel D. dat hij in detentie een mbo-diploma heeft gehaald en enkele certificaten. Maar nog langer vastzitten? “Ik vind het wel een erg dikke strafeis.” Zijn vader hoort zijn relaas aan van achterin de zaal. De man heeft het zichtbaar moeilijk en houdt grote delen van de rechtszaak zijn hand voor zijn ogen.