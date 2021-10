Sparta stelt hoofd jeugdopleiding Dolf Roks per direct op non-actief

Ook Roks zelf bevestigt zijn ontslag. Hij wil pas officieel naar buiten treden nadat de club dat heeft gedaan.

Het is een publiek geheim dat het al langere tijd niet boterde tussen Roks en Van Stee. De technisch directeur heeft meermaals kritiek geuit op het niveau van de spelers die afkomstig zijn uit de jeugdopleiding. Daarmee leverde hij dus ook kritiek op het werk van Roks, die dit seizoen de trainer was van Sparta Onder 18.

Woensdag werd bekend dat Sparta Jesper Gudde heeft aangesteld als hoofd scouting. De 58-jarige Zeeuw was in totaal vijf keer (interim-)trainer van het eerste van Sparta. In 1986 begon Roks als jeugdtrainer op het Kasteel en werd hij onder andere in 2002 benoemd als hoofdtrainer. Op woensdag 22 januari 2003 werd hij ontslagen na tegenvallende resultaten. In 2014 keerde hij terug bij Sparta.

Roks reageerde vorige maand nog bij Rijnmond op uitspraken van Hugo Borst. De Sparta-supporter pleitte in een uitzending van FC Rijnmond voor een serieuze inkrimping van de jeugdopleiding. Ook Van Stee is die mening toegedaan. De uitspraken van Roks waren daarmee indirecte kritiek op de visie van Van Stee.

De tekst gaat verder onder de video.

Jeroen Rijsdijk

In het geruchtencircuit valt de naam van Jeroen Rijsdijk als opvolger van Roks. Eerder deze week werd bekend dat de voormalig trainer van Excelsior Maassluis een aanbieding van IJsselmeervogels afsloeg, omdat hij de kans zou hebben gekregen om in het betaald voetbal aan de slag te gaan. Rijsdijk werkte eerder bij Sparta tussen 2018 en 2020. Hij combineerde zijn functie als assistent van Henk Fraser destijds met het hoofdtrainerschap van Jong Sparta.