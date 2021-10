Het weer van vandaag: de hele dag rustig en droog

Vandaag is het uitermate rustig en blijft het de hele dag droog in het Rijnmondgebied. Er trekken wolkenvelden over de regio met tussendoor ook af en toe zon. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op 17 of 18 graden. De wind waait zwak en komt uit het zuidoosten. Langs de kust waait eerst een matige noordwestenwind, later afnemend tot zwak en veranderlijk.

Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en gaat er landinwaarts plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur varieert van 10 graden langs de kust tot 5 graden in het oosten van de regio. De wind waait zwak en komt uit het zuidoosten.

Morgen begint de dag landinwaarts op veel plaatsen met dichte mist. Na het verdwijnen van de mist is het vrij zonnig in de regio en blijft het droog. De temperatuur bereikt in de middag 17 of 18 graden. Er staat een zwakke en aan zee hooguit matige oostenwind, windkracht 2 of 3.

Vooruitzichten

Zaterdag is het schitterend weer met volop zon. Op zondag zijn er perioden met zon met in de loop van de middag vanuit het westen toenemende bewolking. Maandag en dinsdag zijn overwegend bewolkte dagen met vanaf maandagavond af en toe regen. In het weekend wordt het een graad of 17, daarna daalt de middagtemperatuur naar 13 graden op dinsdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.