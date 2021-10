Geschoten bij hoogoplopende ruzie op straat in Dordrecht

Geschoten bij hoogoplopende ruzie in Vincent van Goghstraat in Dordrecht | Foto: Rijnmond

Een ruzie in de Vincent van Goghstraat in de Dordtse wijk Oud Krispijn liep in de nacht van woensdag op donderdag zo hoog op dat er vuurwapens zijn getrokken.

De politie kreeg rond 00:20 uur meldingen van schoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft door de hele wijk gezocht maar heeft nog niemand gevonden die heeft geschoten.

De straat is even volledig afgezet voor sporenonderzoek, maar twee uur later vertrok de politie weer.

Aan de andere kant van Dordrecht werd het ook plots even onrustig. Op een verlaten parkeerplaats aan de Nagtegaalplaats in de Vogelbuurt brandde rond 03:00 uur een auto volledig uit. De brandweer heeft de brandende auto geblust, maar van de wagen is weinig meer over.