Twee zwaargewonden en weg vol brokstukken: bestelbus via boom in de sloot

Twee inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze van de weg raakten en in een sloot terecht kwamen naast de Sweelincklaan in Barendrecht.

Het lijkt erop dat de bestuurder om nog onduidelijke reden even na 05:00 uur de macht over het stuur is kwijtgeraakt, frontaal op een boom is gereden en zo achterstevoren in het water terecht is gekomen.

De weg ligt vol brokstukken en is afgesloten door de politie voor een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Beide inzittenden zijn door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gereden.