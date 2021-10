Elke zaterdag met een bakfiets langs vluchtelingen voor gezellig 'bakkie troost'

Het idee voor 'Bakkie Troost' ontstond in de coronaperiode van Daan Blinde - in dagelijks leven ambtenaar als data-analist bij de gemeente Rotterdam - en Levi Hagoort. beide geboren en getogen Numansdorpers rijden met een bakfiets rond om op de koffie te gaan bij een klein aantal nieuwe Nederlanders of vluchtelingen. Die voelen zich vaak alleen en hebben ze niet meteen goede contacten in de buurt. Met koffie en een praatje kunnen ze het spreken van de Nederlandse taal bijhouden.

'Koffie helpt'

Amar en zijn vrouw Habir hebben een kindje van 6 jaar en wonen in Numansdorp. "Goedemorgen", groet Amar (50) Daan als hij aan komt fietsen. De bakfiets is een soort koffiebarretje. Met een gasbrander, een waterketel, een koffiemaler, een koffiekan en koffiebonen van de Hoeksche Branders. Ouderwets opgeschonken filterkoffie. Amar komt uit Syrië en heeft een app van Google Translate die wat Daan zegt vertaalt naar het Arabisch, maar hij probeert in het Nederlands antwoord te geven. "Langzaam praten, dan begrijpen we elkaar. En koffie helpt", zegt Daan.

Kijk hieronder naar de reportage over 'Bakkie Troost'. De tekst gaat verder onder de video:

Het koffiedrinken doen ze bewust op straat. Niet alleen zodat de buren ook zien hoe leuk en gezellig het is, maar ook omdat het begon toen bezoek vanwege het coronavirus niet mocht. Maar het is zo leuk, dat ze gewoon op straat koffie blijven drinken, ook al mag het allang weer binnen. "Vanmorgen kwam er al een hardloopster lang die meteen zei: 'Hé wat leuk!', dan heb je er een leuk gesprek over", vertelt Daan.

"Ook al wordt hier goed voor je gezorgd, je kunt je alsnog eenzaam voelen, als je familie ver weg zit. Wij brengen graag een stukje Hollandse gezelligheid op de stoep."