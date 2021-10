300.000 euro boete voor RET na schrappen metrolijn A, bedrag kan nog verdriedubbelen

De boete is voor een deel voorwaardelijk en kan nog meevallen. De MRDH kijkt komend jaar namelijk of de RET afgesproken structurele verbeteringen in het onderhoud van voertuigen doorvoert. Als dat lukt, wordt na ieder meetmoment 50.000 euro in mindering gebracht op de boete van 500.000 euro. Lukt het niet, dan komt er telkens 50.000 euro bovenop de 500.000 euro en kan de boete dus 700.000 euro worden.

De RET verwacht op 23 oktober weer de afgesproken dienstregeling te kunnen rijden op metrolijn A. Lukt dat niet, dan legt de MRDH ook daar een boete voor op van 200.000 euro.

Het achterliggende probleem op metrolijn A was achterstallig onderhoud aan metrovoertuigen. Daardoor waren er niet genoeg geschikte metro's om te rijden. RET had al langer problemen bij het onderhoud van de metro’s, maar het kwam nog nooit eerder zover dat de dienstregeling moest worden aangepast. Er reden al wel een tijdje kortere metro’s dan normaal.

Maximaal 900.000 euro

In het meest gunstige geval is de boete volgend jaar verlaagd naar 300.000 euro, het minimum. In het ongunstigste geval stapelen de boetes zich op tot in totaal 900.000 euro. Het geld van de boete gaat naar het budget voor OV, dus komt ten goede aan het openbaar vervoer en de reiziger, zegt de MRDH.

'Grootste straf al gehad'

De RET vindt het erg vervelend. "We hebben onze grootste straf al gehad: er niet zijn voor onze reizigers. Maar de MRDH mag dit doen als opdrachtgever, we hebben ons erbij neer te leggen", zegt de woordvoerder.

Volgens de RET ligt alles op schema om vanaf 23 oktober weer te kunnen rijden. Ook om te voldoen aan de verbeteringen op de vier meetmomenten het komende jaar wordt hard gewerkt, al kan de RET onvoorziene tegenvallers niet uitsluiten.