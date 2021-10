Van Stee licht ontslag Roks toe: 'We willen een andere koers varen met de jeugdopleiding van Sparta'

Roks wil niet reageren op camera op het besluit van Sparta om afscheid van hem te nemen. Hij beraadt zich op eventuele vervolgstappen. "Ik wil graag bij Sparta aan het werk blijven. Als er besloten wordt om te stoppen dan kan dat maar wel met gegronde redenen. En 'het over een andere boeg gooien', dat vind ik niet echt een gegronde reden."

Henk van Stee geeft wel een toelichting op het genomen besluit. "Zoals bekend loop ik nu 4,5 jaar bij Sparta en ik heb op bepaalde zaken een andere kijk dan Dolf. Ik ben niet tevreden over het niveau van de jeugdopleiding en ik ga proberen daar verandering in aan te brengen."

Eigenlijk wilde Van Stee, die sinds februari als technisch directeur ook verantwoordelijk is voor de jeugdopleiding, dit besluit destijds al nemen. Ik heb toen mijn ongenoegen al kenbaar gemaakt. Het bestuur vroeg mij om het nog een half jaar aan te kijken. Dat heb ik gedaan en het is niet beter geworden. We gaan nu iets andere accenten leggen, een andere koers varen. Dat kan niet met Dolf Roks nee. Hij heeft vier jaar gewerkt aan de jeugdopleiding en dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Geen diskwalificatie van Roks, maar ik ga nu proberen het beter neer te zetten, het niveau moet omhoog."

Roks verweert zich: 'Ook veel geld gekomen uit de opleiding'

Dolf Roks kan zich niet vinden in het beeld dat van hem geschetst wordt. "De laatste jaren waren we goed bezig op onze manier met het opleiden van spelers. In de eredivisie is het moeilijker om jeugd te laten doorstromen, dat snap ik. Dat wil niet zeggen dat we verkeerd bezig waren, maar dat het beter moest, dat is zo. Dat de visies niet bij elkaar passen, dat kan. Maar er is de laatste jaren veel geld uitgekomen en veel spelers doorgebroken. Er zijn ook veel spelers vertrokken, we probeerden ook te bewerkstelligen dat dit minder zou worden."

Henk van Stee licht het ontslag van Dolf Roks bij Sparta toe

Afgelopen week gaf het hoofd jeugdopleiding een interview in reactie op kritiek van journalist Hugo Borst. De Sparta-supporter pleitte in een uitzending van FC Rijnmond voor een serieuze inkrimping van de jeugdopleiding. Ook Van Stee is die mening toegedaan. De uitspraken van Roks waren daarmee indirecte kritiek op de visie van Van Stee.

Volgens Van Stee is dit geen aanleiding om nu te stoppen met Roks. "Het moment is nooit goed. Voor het seizoen niet, na het seizoen niet, nu niet. Maar dat interview heeft er absoluut niets mee te maken. Ik werk al 30 jaar aan de top met jeugdopleidingen. We gaan ook absoluut niet stoppen, maar de investering die we doen is te hoog ten opzichte van onze spelersbegroting. We hebben een begroting van 5,5 miljoen nodig. Dus linksom of rechtsom, die spelersbegroting moet omhoog. Vanuit commercie of een suikeroom, of een 'onsje lager' op de jeugdopleiding. Van 2 miljoen naar 1 miljoen. Dat is nog niet besloten, daar hebben we natuurlijk ook een bestuur voor. En die willen op dit moment geen concessies doen aan de jeugdopleiding. Dan moet het niveau omhoog en een andere koers varen."