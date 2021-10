Auto in Rijnhaven verdronken Roemeen duikt op in garage Rotterdam-Centrum

"Ongelooflijk dat de wagen hier staat", wijst Katalin Preda, vriend en collega van Oros, naar de Alfa Romeo. De auto staat scheef geparkeerd in het vak, met de voorkant tegen een pilaar, de linker voorband heeft een scheur en staat leeg. Op de stoel van de bijrijder ligt het parkeerkaartje. Op de achterbank staan de kisten met gereedschap en de bouwhelmen.

In de auto lag het parkeerkaartje van Oros. | Foto: Rijnmond

"We hebben de politie gebeld", vervolgt Preda. "We hoopten dat ze sporenonderzoek wilden doen. We hebben twee uur gewacht, maar niemand kwam opdagen." Wel heeft hij van de beheerder van de parkeergarage begrepen dat de beelden van de avond en nacht van 24 op 25 september voorlopig nog beschikbaar zijn.

De vondst van de auto maakt het mysterie voor zijn vrienden alleen maar groter, want:

- het lichaam werd gevonden in de Rijnhaven;

- zijn telefoon bij metrostation Maashaven;

- zijn auto in Rotterdam-Centrum;

- hij had zijn portemonnee bij zich, maar de ING-pas ontbrak;

en hij woonde in de Russischestraat in Rotterdam-West, tegen Schiedam aan.

Oros kwam vrijdagmiddag vanuit Noord-Holland naar Rotterdam. Hij had met zijn vrienden afgesproken bij restaurant Nazar. Rond 18:00 uur parkeert hij zijn auto in de garage aan de Hartmansstraat. Het wordt een gezellige avond. "We waren allemaal vrolijk. Ook Corin. Hij zei niets over problemen met een auto, over een lekke band", herinnert Preda.

Corin-Gabriël Oros en zijn Alfa Romeo. | Foto: Privé/Rijnmond

'Twee minuten later was Corin verdwenen'

Stephan was de laatste vriend die bij Oros bleef. "Rond half twee hebben we nog bier gekocht bij de avondwinkel aan de Schiedamsedijk. Ik moest nog naar de wc, dus liet ik Corin bij mijn fiets en het bier achter. Toen ik twee minuten later terugkwam stonden de fiets en het bier er nog, maar Corin was verdwenen. Zo was hij niet. Daar komt bij, hij had een hekel aan lopen en hij had niet zoveel bier op dat hij niet kon lopen."

De woning van de Roemeen staat in de Russischestraat in Rotterdam-West. Waarom, vragen de vrienden zich af, zou Corin-Gabriël Oros de Erasmusbrug naar Zuid hebben genomen? Waarom zou hij in de Rijnhaven gaan plassen? "Hij ging altijd op een toilet plassen. Ook kon hij niet zwemmen. Waarom dat risico nemen?"

Vanuit de ingang van de parkeergarage Hartmansstraat kun je de CoolTower, waar Oros werkte, net zien. | Foto: Rijnmond

Maandag 27 september, nadat Oros niet op het werk was verschenen, deden de vrienden aangifte van de vermissing en meldden ze ook dat de auto zoek was. Toch duurde het elf dagen voordat de wagen werd ontdekt.

De schouwarts van de politie houdt het op dood door verdrinking. De politie denkt dan ook aan een noodlottig ongeval. Wel is het dossier nog niet gesloten. Politie en justitie overleggen nog over heropening van het onderzoek.