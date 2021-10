Sparta in doelpuntrijk oefenduel onderuit bij FC Utrecht

Sparta moest het in de Galgenwaard doen zonder meerdere internationals, onder wie Emanuel Emegha, Mica Pinto en Mohammed Osman. Ook Maduka Okoye, zondag nog uitblinker tegen PSV, was er niet bij door interlandverplichtingen. Trainer Henk Fraser verblijft net als tijdens de vorige interlandperiode als assistent-trainer van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Daardoor kregen enkele jongelingen de kans bij Sparta. Zo stonden Mohammed Tahiri en Jeremy van Mullem in de basis en vielen onder anderen Pepijn Doesburg en Augustin Drakpe in.

Brutaal Sparta

Het weerhield Sparta er niet van om vanaf het begin brutaal van zich af te bijten. Iets wat resulteerde in een vroege voorsprong, via Mario Engels. De Duitser werd in het vijandelijke strafschopgebied ten val gebracht, waarna hij de toegekende strafschop zelf benutte. De ploeg van Aleksandar Rankovic, die Fraser voor dit duel verving, had weinig te vrezen van FC Utrecht. Tot oud-Spartaan Mimoun Mahi in minuut 27 plots de gelijkmaker binnenschoot.

In de tweede helft scoorde Sparta net als in de eerste razendsnel. Verdediger Dirk Abels, die in de eerste helft een aardige schietkans onbenut liet, kopte de ploeg uit Spangen op 1-2. Twee minuten daarna maakte FC Utrecht-spits Adrián Dalmau alweer gelijk.

Doesburg

Na precies een uur spelen kon de ingevallen Doesburg, die zijn duels dit seizoen in Jong Sparta speelt, plots vrij doorlopen. Een heldenrol leek in de maak voor de jongeling, maar de spits schoot de bal in de handen van de FC Utrecht-doelman. Aan de andere kant was het vlak voor tijd wel raak via Benaissa Benamar, waardoor Sparta toch met een nederlaag huiswaarts moest.

FC Utrecht - Sparta

7' Mario Engels (strafschop) 0-1

27' Mimoun Mahi 1-1

50' Dirk Abels 1-2

52' Adrián Dalmau 2-2

85' Benaissa Benamar 3-2

Opstelling Sparta: Van Leer (46' Coremans); Masouras (71' Dilrosun), Van Mullem (46' Vianello), Heylen (46' Drakpe), Meijers; Abels (63' Brouwer), Smeets (63' Overman), Mijnans, Van Crooij (63' Afaker); Engels, Tahiri (46' Doesburg).