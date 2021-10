Laatste vlucht militair tanktoestel boven Rotterdam: 'Het is gewoon leuk om dit vast te leggen'

Rond 13:00 uur verzamelde zich een tiental vliegtuigspotters op het parkeerdek van Hotel Wings bij het Rotterdamse vliegveld. Gewapend met camera's met grote lenzen en scanners wachten ze op de KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht dat weldra aan de oostelijke horizon verschijnt. Vanaf de passage boven Schiphol wordt het toestel via apps en scanners gevolgd op de route naar Rotterdam, een vlucht van ruim tien minuten.

"Ik ben hier iedere dag", begint spotter Wadman die ook voor deze bijzondere passage op de fiets is gesprongen. "Dit toestel is niet uniek maar het is gewoon leuk om het te zien en vast te leggen. Vooral omdat de zogenaamde 'boom', de tankslang achter het toestel hangt. "Nu kan ik even niet praten, ik moet aan de slag", zegt de grijze veteraan, die net als zijn collega-spotters tientallen plaatjes schiet. Het toestel vliegt op een paar honderd meter hoogte over de start- en landingsbaan en verdwijnt na een halve minuut in westelijke richting. Dat was het dan maar de korte vlucht boven Rotterdam maakt de spotters vrolijk. Ze lachen en praten met elkaar en pakken ook hun biezen snel om de foto's thuis op de computer te zetten.

De tekst gaat verder onder de foto:

Andre Wadman (rechts) met collega-spotters op het parkeerdak van hotel Wings in Rotterdam. | Foto: Ronald van Oudheusden

"Dit toestel was vroeger van Martinair en in 1995 is het door de Nederlandse luchtmacht in gebruik genomen als tankvliegtuig. Het kan ook passagiers meenemen en is bijvoorbeeld in augustus nog mensen op gaan halen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel", vertelt Wadman. "Een zelfde toestel is al eerder met pensioen gegaan en verkocht aan de Verenigde Staten. Dat gebeurt ook met dit toestel. Ze worden omgebouwd tot blusvliegtuigen die bosbranden in Amerika gaan bestrijden", vertelt spotter Wadman met passie. Maar de mogelijkheid bestaat ook nog dat het toestel een tanker blijft.

"Ze worden vervangen door veel zuinigere toestellen van Airbus die deels in Eindhoven en deels in Keulen worden gestationeerd." In totaal heeft de NAVO negen nieuwe toestellen aangeschaft die behalve door Nederland ook door onder meer België en Duitsland worden gebruikt in NAVO-verband.

De tekst gaat verder onder de foto:

De KDC-10 T235 passeert Rotterdam op zijn laatste vlucht | Foto: Andre Wadman

Op de scanner van spotter Cor Mout horen we drukke communicatie tussen de verkeersleiding en het toestel waarbij ook de Euromast wordt genoemd. "Normaal is het niet helemaal mijn ding want het is militair", zegt Mout. "Maar het is gewoon heel leuk om zo'n laatste vlucht vast te leggen. Vroeger kon je die communicatie ook met een transistorradio ontvangen, zo oud ben ik al ja", lacht de spotter, ook bewapend met camera en telelens. "Het is al meer dan dertig jaar mijn hobby en mijn collectie bestaat trouwens meer uit dia's dan uit foto's", vertelt hij.

Of zijn kinderen dan ook getraceerd zijn op verplichte dia-avondjes? "Nee, ik heb geen kinderen. Maar anders was dat zeker gebeurd", lacht de spotter, terwijl het geluid van de KDC-10 in de verte verdwijnt.