Huizenmarkt wordt ook in Regio Rijnmond krapper en krapper: aanbod blijft slinken, terwijl huizenprijzen verder stijgen

"Het is al een tijd aan de gang en niet verrassend wat ons allemaal overkomt", zegt Ron Puper, voorzitter van NVM-afdeling Zuid-Holland Zuid. "Er moet gewoon goed, consistent beleid komen." NVM pleit ook voor een minister van Wonen die dit probleem moet gaan aanpakken. "We moeten ook niet onderschatten dat er een bevolkingsaanwas is in de afgelopen tien jaar van gemiddeld zo'n 100 duizend mensen per jaar. Die moeten allemaal gehuisvest worden. Niet die 100 duizend, maar deel dat aantal door drie, dan zouden er iets van 30.000 woningen moeten bijkomen. Dat is nogal wat."

Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, daalde in het derde kwartaal van 2021 verder naar 16.500, wat bijna een halvering betekent ten opzichte van het aanbod van een jaar geleden. Dat aanbod was sinds 1995, toen het NVM het aantal te koop staande woningen ging bijhouden, nooit zo laag.

Ook aan de stijging van de woningprijzen komt maar geen einde. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was in het afgelopen kwartaal 419.500 euro, een stijging van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg in die tijd met 14 procent naar een prijs van 455.000 euro.

Zelfde beeld in Rijnmondgebied

Ook in de Regio Rijnmond, die is opgedeeld in Groot Rijnmond en Zuid-Oost Zuid-Holland, blijft de woningmarkt onverminderd krap. "Je ziet parallellen met het landelijke beeld", stelt Puper.

In de regio Groot Rijnmond, waaronder de gemeenten Alblasserwaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas vallen, is het lopende woningaanbod ten opzichte van dezelfde periode in 2020 gedaald met 40 procent naar 1.253 woningen. De gemiddelde vraagprijs is met 4,4 procent gestegen naar 427.000 euro.

In de regio Zuid-Oost Zuid-Holland, waar de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht toe behoren, is het aanbod zelfs met 46,6 procent procent gedaald. In die regio staan momenteel 257 woningen te koop. De gemiddelde vraagprijs steeg hier met 4,1 procent naar 403.000 euro.

Als het enkel en alleen wordt ingezoomd op Rotterdam, dan blijkt dat de gemiddelde vraagprijs in de gemeente met 4,3 procent omhoog is gegaan. Wie een huis wil kopen in Rotterdam, moet daarvoor flink de portemonnee trekken: een woning kost gemiddeld 444 duizend euro. De overspannen woningmarkt zorgt er in Rotterdam voor dat 80 procent van de aangeboden woningen boven de vraagprijs wordt verkocht. Gemiddeld is een huis dat in Rotterdam wordt aangeboden na 26 dagen alweer van de markt verdwenen. Het aanbod in de gemeente daalde met 37 procent naar 493 woningen.

Ver boven vraagprijs

In de maanden juli, augustus en september werden in Nederland 32 duizend woningen verkocht, een daling van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het betekent het laagste aantal verkochte woningen in een kwartaal sinds 2015. In de regio Groot Rijnmond daalde het aantal verkochte woningen met 24,5 procent, in Zuid-Oost Zuid-Holland met 28,3 procent. In Rotterdam (22 procent) lag de daling duidelijk lager dan het nationale gemiddelde.

Landelijk gezien werd bij acht op de tien verkochte woningen meer betaald dan de vraagprijs. Gemiddeld werd met 8,6 procent overboden, maar in onze regio ligt dat percentage nog hoger. In de regio Zuid-Oost Zuid-Holland eindigde het overbieden van de verkoopprijs zelfs bij 11,1 procent boven de vraagprijs, in de regio Groot Rijnmond was dat 10,9 procent. Het overbieden viel in Rotterdam met een gemiddelde van 7,7 procent bovenop de vraagprijs relatief gezien mee.

Oplossingen

Maar de hamvraag is: hoe kan hier nu iets aan worden gedaan? "In ieder geval is het belangrijk dat nieuwbouw vlot wordt afgewikkeld, dus dat procedures worden verkort bij de totstandkoming van nieuwbouwprojecten", oppert Puper, die tegelijkertijd zijn hoop vestigt op de transformatie van voormalige kantoor - en bedrijfspanden in woonruimte. "Ik zou het ook fantastisch vinden als de corporaties weer huurwoningen willen verkopen aan bewoners tegen een aantrekkelijke prijs. Met de opbrengst daarvan kunnen ze eventueel weer nieuwe sociale huurwoningen bouwen."

Duidelijk is ook dat zolang het gebrekkige aanbod niet wordt verruimd, het probleem blijft bestaan, aldus Puper. "Het aanbod moet gewoon toenemen, wil hier een kentering in komen. Ook de doorstroming is een probleem. Het zou geweldig zijn als mensen vlotter de volgende stap zouden maken."

En, zo raadt Puper mensen die een huis willen kopen aan: laat je professioneel begeleiden. "Je kunt in deze markt zo zwaar overbieden, dat je later misschien in de problemen gaat komen. Je moet ook kijken naar de toekomstige ontwikkeling van je inkomen."