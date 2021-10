Rankovic bekijkt nederlaag Sparta tegen FC Utrecht positief: 'Belangrijk om spelers ritme op te laten doen'

"Deze wedstrijd was belangrijk om spelers ritme te laten opdoen en om jongens uit het tweede aan het werk te zien. Ook wilde ik zien of de dingen die we op de training hebben geoefend er uitkwamen. Dat dat ondanks het kwaliteitsverschil tussen de ploegen lukte, vond ik mooi om te zien. Verliezen is nooit leuk, maar winnen had geen prioriteit", stelt Aleksandar Rankovic.

Voor de tweede keer al in het nog prille seizoen is Rankovic voor even de eindverantwoordelijk bij Sparta, omdat Henk Fraser als assistent van Louis van Gaal is uitgevlogen naar Oranje. Al kun je het moeilijk echt zo noemen. "Want Henk en ik hebben iedere dag contact. Vanmorgen nog en ik ga hem zo in de bus weer bellen. We maken samen de opstelling."

Bovendien is het maken van een opstelling volgens de Serviër bepaald geen hogere wiskunde. "We wisten van tevoren precies wie er 45 minuten of 60 minuten ging spelen. Dan is het een kwestie van daarop wisselen. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hoor."

Rankovic en zijn spelers kunnen morgen in ieder geval met de benen omhoog naar Fraser kijken, als Nederland om 20.45 uur op bezoek gaat bij Letland. De Sparta-selectie krijgt in ieder geval het hele weekend vrij. "Wat ik ga doen? Tijd doorbrengen met mijn familie. Die tijd is er nauwelijks geweest sinds de start van het seizoen."

